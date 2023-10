Diputados: gritos e insultos entre la radical Banfi y la kirchnerista Penacca

"Son todos chorros" , fue la frase de Banfi, refiriéndose a la bancada oficialista, que Panacca no soportó. "¿A quién le estás diciendo? Vení a ver donde vivo", la increpó. "Vos sos chorra", personalizó la bahiense. "Callate, (Mauricio) Macri no sólo es chorro, es un mafioso", le replicó, a lo que Banfi respondió con una metáfora: "¿Qué tiene que ver el culo con la campera?".

Penacca no se rendió. "¡Robaron 16 años en la Ciudad!", gritó. Banfi no se achicó. "¡Te cerré la boquita!", se divertía. Juan Manuel López, de la Coalición Cívica, se sumó para preguntar por los departamentos que tendría Insaurralde fuera del país. No hubo forma de que hicieran las paces.