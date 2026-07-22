Nacional
  • Nacional
  • Centro
  • Patagonia
TODO ROTO

Zárate: sin apoyo del peronismo local, el municipio retiró un proyecto de relleno sanitario habilitado por Kicillof

El intendente Matzkin (PRO) culpó a la oposición de dilatar el tratamiento. La iniciativa autoriza el ingreso de residuos provenientes de distritos gobernados por el PJ.

Marcelo Matzkin apuntó a la interna del peronismo por frustar un acuerdo para el tratamiento de residuos de la región.

Marcelo Matzkin apuntó a la interna del peronismo por frustar un acuerdo para el tratamiento de residuos de la región.

El intendente de Zárate, Marcelo Matzkin (PRO) decidió retirar del Concejo Deliberante un proyecto que buscaba regular la situación del nuevo relleno sanitario de la zona y permitir que los municipios de Baradero y Exaltación de la Cruz dispusieran allí sus residuos. Culpó al peronismo de dilatar el tratamiento.

Notas Relacionadas
Mario Secco y Nicolás Secco.
TODO QUEDA EN FAMILIA

Secco-Secco, la fórmula del intendente para retener el municipio de Ensenada

La iniciativa enviada al HCD también tenía como objetivo la creación de una tasa vinculada al uso del relleno sanitario. Después de alcanzar un acuerdo tributario voluntario con la empresa autorizada por la Provincia para operar el predio, Qualita S.A, el jefe comunal retiró el proyecto. En sus redes sociales explicó que "no podemos esperar que la oposición en el concejo resuelva su interna, solucionamos el tema tributario del relleno y por ello retiraremos el proyecto”.

La ordenanza del oficialismo y una paradoja del peronismo

La ordenanza del ejecutivo local preveía el cobro de una tasa municipal a la empresa operadora y, además, habilitaba a los municipios de Exaltación de la Cruz y Baradero a utilizar el relleno sanitario para la disposición final de sus residuos. Con el retiro del expediente, ambos distritos deberán continuar buscando una alternativa para resolver un problema que arrastran desde hace tiempo.

El oficialismo local subraya que la falta de acuerdo del peronismo terminó perjudicando a esos dos municipios gobernados por el propio PJ."Se pelean por ver quién es el más opositor a Matzkin", dijo una fuente del palacio municipal en alusión a la falta de tratamiento de proyectos que el Ejecutivo considera urgentes y estratégicos para el distrito.

En el caso del proyecto de ordenanza sobre el nuevo relleno sanitario, el bloque peronista reclamó mayor debate antes de avanzar con un acuerdo. Esa bancada de diez concejales está fragmentada en tres espacios políticos en tensión: cinco ediles tienen a la diputada Agustina Propato como referente, uno responde al massismo y los otros cuatro, al Movimiento Derecho al Futuro, conducidos por el presidente del Concejo Deliberante y titular del PJ local, Leandro Matilla. Para el Ejecutivo local, "ahora el problema de Leandro Matilla será explicarles al gobernador Axel Kicillof y a los municipios de su mismo color político este daño colateral".

La posición de los intendentes de Baradero y Exaltación de la Cruz

Tanto el diputado provincial Diego Nanni, referente del peronismo de Exaltación de la Cruz, como el intendente de Baradero, Esteban "Tito" Sanzio (PJ), se habían manifestado a favor del proyecto, al considerar que la puesta en funcionamiento del relleno sanitario ofrecía una salida para la disposición final de los residuos de ambos distritos.

Tras cerrar el acuerdo con la empresa, Matzkin anunció el retiro de la ordenanza y dio por resuelta la cuestión tributaria. En el oficialismo local sostienen que ahora la conducción del bloque peronista en el Concejo deberá explicar por qué no prosperó una iniciativa.

Temas
Notas Relacionadas
El apartado Aníbal Schmidt, de la CGT de La Pampa, junto a Héctor Daer y la conducción nacional del gremio Gráfico.
SINDICALISMO PARA REARMAR

La Pampa: la caída de Aníbal Schmidt detonó la pelea por la conducción de la CGT de Santa Rosa

El dirigente gráfico se fue derrotado entre denuncias por malversación y pelea entre peronistas. El rol de Di Nápoli. Suenan tres candidatos para sucederlo.
El sistema de Boleta Única de papel será reformado en breve en Santa Fe.
SEMANA SANTA FE

El diseño de la Boleta Única, el partido que viene

La Legislatura debatirá el nuevo sistema electoral. La UCR de Pullaro quiere un modelo horizontal. El socialismo y el peronismo, más cautos. Los detalles clave.

Las Más Leídas

Más Sobre Política

También te puede interesar

Federico Sturzenegger, Javier Milei y los dueños de la tierra (imagen generada con IA).
LOS PERFILES DEL PODER

Los dueños de la tierra

Por  Esteban Rafele
Javier Milei y Toto Caputo.
¿ARRANCA O NO ARRANCA?

El modelo no derrama

Por  Marcelo Falak
Mario Secco y Nicolás Secco.
TODO QUEDA EN FAMILIA

Secco-Secco, la fórmula del intendente para retener el municipio de Ensenada

Por  José Maldonado
Sergio Massa y Gerardo Zamora: sus alfiles pelearán por la intendencia de La Banda con un tercero en discorida.
ELECCIONES 2026

Massa vs. Zamora, la batalla detrás de la elecciones municipales en la segunda ciudad de Santiago del Estero

Por  Lucio Di Giuseppe