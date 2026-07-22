Zárate: sin apoyo del peronismo local, el municipio retiró un proyecto de relleno sanitario habilitado por Kicillof

Marcelo Matzkin apuntó a la interna del peronismo por frustar un acuerdo para el tratamiento de residuos de la región.

El intendente de Zárate, Marcelo Matzkin (PRO) decidió retirar del Concejo Deliberante un proyecto que buscaba regular la situación del nuevo relleno sanitario de la zona y permitir que los municipios de Baradero y Exaltación de la Cruz dispusieran allí sus residuos. Culpó al peronismo de dilatar el tratamiento.

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La iniciativa enviada al HCD también tenía como objetivo la creación de una tasa vinculada al uso del relleno sanitario. Después de alcanzar un acuerdo tributario voluntario con la empresa autorizada por la Provincia para operar el predio, Qualita S.A, el jefe comunal retiró el proyecto. En sus redes sociales explicó que "no podemos esperar que la oposición en el concejo resuelva su interna, solucionamos el tema tributario del relleno y por ello retiraremos el proyecto”.

El proyecto de ordenanza que enviamos en su momento al HCD respecto al uso del relleno sanitario tenía dos grandes objetivos

1) el crear una tasa relacionada con el uso del mismo

2) cumplir con el pedido de la Provincia de regionalizar la disposición de residuos permitiendo que… — Marcelo Matzkin (@MarceloMatzkin) July 21, 2026 La ordenanza del oficialismo y una paradoja del peronismo La ordenanza del ejecutivo local preveía el cobro de una tasa municipal a la empresa operadora y, además, habilitaba a los municipios de Exaltación de la Cruz y Baradero a utilizar el relleno sanitario para la disposición final de sus residuos. Con el retiro del expediente, ambos distritos deberán continuar buscando una alternativa para resolver un problema que arrastran desde hace tiempo.

El oficialismo local subraya que la falta de acuerdo del peronismo terminó perjudicando a esos dos municipios gobernados por el propio PJ."Se pelean por ver quién es el más opositor a Matzkin", dijo una fuente del palacio municipal en alusión a la falta de tratamiento de proyectos que el Ejecutivo considera urgentes y estratégicos para el distrito.





En el caso del proyecto de ordenanza sobre el nuevo relleno sanitario, el bloque peronista reclamó mayor debate antes de avanzar con un acuerdo. Esa bancada de diez concejales está fragmentada en tres espacios políticos en tensión: cinco ediles tienen a la diputada Agustina Propato como referente, uno responde al massismo y los otros cuatro, al Movimiento Derecho al Futuro, conducidos por el presidente del Concejo Deliberante y titular del PJ local, Leandro Matilla. Para el Ejecutivo local, "ahora el problema de Leandro Matilla será explicarles al gobernador Axel Kicillof y a los municipios de su mismo color político este daño colateral".

La posición de los intendentes de Baradero y Exaltación de la Cruz Tanto el diputado provincial Diego Nanni, referente del peronismo de Exaltación de la Cruz, como el intendente de Baradero, Esteban "Tito" Sanzio (PJ), se habían manifestado a favor del proyecto, al considerar que la puesta en funcionamiento del relleno sanitario ofrecía una salida para la disposición final de los residuos de ambos distritos. Tras cerrar el acuerdo con la empresa, Matzkin anunció el retiro de la ordenanza y dio por resuelta la cuestión tributaria. En el oficialismo local sostienen que ahora la conducción del bloque peronista en el Concejo deberá explicar por qué no prosperó una iniciativa.