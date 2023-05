Megáfono en mano, el precandidato a gobernador de Buenos Aires Diego Santilli convocó a una multitud de vecinos y vecinas en un barrio de la periferia de Lomas de Zamora y no ahorró críticas contra el oficialismo por el “delito creciente” en la provincia. Aun así, el objetivo del diputado del PRO no sólo fue ganar presencia en un distrito clave del conurbano administrado por el Frente de Todos (FdT), sino también en “no regalar” una agenda de lucha contra la inseguridad a su principal competidor interno, el también diputado Cristian Ritondo , incorporado recientemente al team halcón que lidera Patricia Bullrich .

“Inseguridad hay en todo el mundo, pero como acá, no. Vivimos con miedo a perder nuestra vida, nuestras pertenencias, a nuestros seres queridos. No podemos seguir de esta manera. Por eso hoy venimos acá a empezar a cambiar las cosas. Les pido que vayamos casa por casa, puerta por puerta, a construir el camino de la seguridad, de la paz y del trabajo, donde el delincuente sea el que tenga miedo y no los vecinos”, arengó Santilli arriba de una pequeña plataforma en el centro de la Plaza San Cristobal, ubicada en el barrio San José.