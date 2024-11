Despidos en el Senado: Cristina Fernández de Kirchner presiona a Di Próspero para romper con Villarruel

Di Próspero, quien ocupa el cargo desde hace dos décadas, se reunió hace 15 días con la vicepresidenta y, por ahora, sólo logró evitar que continúen los despidos, pero no hay noticias sobre la revisión de los que se llevaron a cabo. Si para la semana próxima, Villarruel no da marcha atrás, el kirchnerismo exige judicializar el conflicto.

La purga del Senado

Villarruel tomó esta decisión luego de una auditoría de la comisión de Análisis de Dotación (CAD) de la cámara alta, creada en mayo pasado, coordinada por el director de recursos humanos, Diego Gonzalo Izurieta; y la de directora de Asunto Jurídicos, Grisela Alejandra García Ortiz.

Los despidos le ocasionaron una fuerte interna a la vicepresidenta: presentó la renuncia la secretaria administrativa del Senado, María Laura Izzo, moleta por haberse enterado de la resolución por los diarios. Pero la funcionaria aún sigue en el cargo, donde debería ser ratificada en febrero.

En las resoluciones, Villarruel no argumentó motivos puntuales ni se especificó si el personal estaba asistiendo a trabajar. Luego de la reunión con la vicepresidenta, el delegado en el Senado de APL, Fabián Zaccardi, envió un mensaje de audio al personal para llevar tranquilidad. Garantizó que no habría más despidos, pero no dio certezas sobre las reincorporaciones.

FFeTDIzWQAgJJp7.jfif Norberto Di Próspero.

"Quiero llevar tranquilidad a todos los compañeros de que no habrá otro decreto de baja. No va a pasar nada. Por los despidos que salieron, se quedó en seguir hablando la semana que viene", fue el mensaje de uno de los principales laderos de Di Próspero.

Lo cierto es que durante las dos semanas siguientes no hubo reuniones y Villarruel no dio señales de dar marcha atrás con los despidos. "Los gremios fueron invitados a la comisión y no asistieron. Luego reaccionaron cuando se firmaron las resoluciones. Sólo se acordó hacer una pausa con los despidos", informaron a Letra P desde la vicepresidencia.

Villarruel se prepara

Fuentes cercanas a Villarruel aseguran a Letra P que García Ortiz está segura de ganar una eventual denuncia judicial la semana próxima, cuando hayan vencido los plazos para una revisión interna. Preparados para esta situación, hay personal expulsado que sigue asistiendo todos los días. Argumenta que tiene una antigüedad que no permite un despido sin causa.

Además de la pelea con Izzo y de la presión de UP, con esta medida Villarruel rompió su vínculo con algunos aliados como la UCR y el bloque Provincias Unidas, víctimas de otras bajas. También hubo despidos en el PRO.

El primer roce había sido en julio, cuando la vicepresidente firmó una resolución para obligar al presentismo del personal, que provocó la obligada renuncia de agentes que responden a bancadas afines al Gobierno. Un jefe de bloque chico tendría hasta 15 ñoquis en su provincia, según las versiones que circulan en el Senado.

Consultados por Letra P, voceros de APL no respondieron sí está prevista una reunión con Villarruel la semana siguiente para continuar la revisión de los despidos, una exigencia de UP para no pegar el grito en el cielo. También hubo quejas de los delegados del gremio que no militan en el PJ y tienen a su titular como miembro de ese partido.

"De mínima, pedimos que no estén haciendo campaña en las redes porque APL no tiene porqué ser partidario", contó uno de los dirigentes que planteó la queja ante Di Próspero. El gremio soporta además un reclamo de los afiliados por el atraso salarial, que es acompañado por la exigencia de presentismo en ambas cámaras del Congreso.