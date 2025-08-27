Demasiado tarde para Mayra Mendoza: la Justicia habilitó más fotos en boletas, pero se imprimieron sin su cara

La intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza , consiguió ayer lo que reclamaba en la Justicia , pero el fallo llegó demasiado tarde . La Cámara de Apelaciones en lo Contencioso de La Plata habilitó incluir más de dos fotos en las boletas para las elecciones del 7 de septiembre, pero las papeletas ya fueron impresas.

Mendoza había presentado una cautelar para aparecer junto a Verónica Magario y Facundo Tignanelli en la boleta de Fuerza Patria de la Tercera sección . Pero cuando los plazos se acortaron y la impresión peligraba a tres semanas de los comicios del 7 de septiembre, bajó el reclamo. Unos días después, la Justicia falló en el sentido de su reclamo.

Con todo, ahora desde el comando de campaña de Fuerza Patria buscarán que la Junta Electoral los autorice a imprimir una tanda de boletas para la Tercera que incluya la cara de Mendoza y que puedan usarse en paralelo a las ya impresas en la elección.

La Cámara de La Plata suspendió ayer una resolución técnica de la Junta Electoral que limitaba a dos las fotografías de candidatos en las boletas. Fue a partir de un recurso presentado por la Defensoría del Pueblo que conduce Guido Lorenzino, convertido en el beneficiario indirecto de la movida de Mendoza.

El tribunal fue contudente en su crítica a la restricción que había impueso la Junta Electoral: "No se explica por qué dos fotografías son admisibles y tres no", indicaron. Los jueces consideraron que la limitación carecía de "apuntalamiento técnico, logístico o normativo" y constituía una "regulación autónoma sin motivación específica".

La boleta de Fuerza Patria

Todo comenzó cuando Fuerza Patria quiso sumar la imagen de Mendoza en el primer tramo de la boleta. Tercera en la lista de diputados provinciales, la intendenta tenía peso político suficiente para justificar su presencia visual: "Es una figura con peso específico, la eligieron y la volvieron a elegir", argumentaban cerca suyo.

El Juzgado Contencioso Administrativo 3 había rechazado la cautelar, pero Mendoza apeló. Mientras tanto, los días corrían y la Junta Electoral presionaba para avanzar con la oficialización e impresión de boletas. La semana pasada, la intendenta tiró la toalla para no trabar todo el proceso.

Los jueces no solo criticaron la falta de justificación técnica de la restricción, sino que rechazaron el argumento del tribunal de primera instancia que equiparaba el sistema bonaerense con la boleta única nacional. Consideraron que se trataba de "un sistema electoral diverso" donde la comparación "ensombrece la inferencia analógica".

El fallo sostiene que limitar las fotos puede vulnerar "el derecho de los electores a acceder a información completa sobre la oferta política" y afectar "la transparencia democrática". Los magistrados concluyeron que permitir más fotografías no compromete el interés público ni altera el diseño general de las boletas.

La decisión habilita a todas las fuerzas políticas bonaerenses a incluir la cantidad de fotos que consideren conveniente en el tercio central de sus boletas, respetando los parámetros técnicos ya establecidos. Una medida que beneficiará a los partidos en futuras elecciones, pero que llegó demasiado tarde para Mayra Mendoza.