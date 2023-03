De la Ciudad para el país: Larreta promete lo que Macri no hizo

Como dice un principio fundamental de la física, nada se pierde, todo se transforma. O sea, el universo no crea energía, sino que recicla la que ya existe. Esta ley podría traducirse, chapuceando un poco, en que nada nace de un repollo. El PRO, como el propio Larreta admite, no empieza con él. Aunque todavía no se sabe si conseguirá matar al abuelito y sacar al expresidente de la cancha electoral, Larreta quiere ser el nuevo Macri, la nueva forma de la energía PRO.