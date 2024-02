En una entrevista que le brindó a Perfil, el exgobernador bonaerense señaló que aceptó el ofrecimiento de su amigo Guillermo Francos de sumarse al Gabinete para "ayudar al turismo, a los clubes de barrio y abrir una agenda ambiental moderna". En ese sentido, se refirió a la controversia que generó puertas adentro del peronismo: “Nunca me han visto indiferente y no puedo serlo”. Fiel a su estilo, Scioli aseguró que le confesó a Milei que “este momento me hace acordar a cuando estaba desangrándome después del accidente en la lancha, en ese instante los médicos tenían que intervenir de urgencia, debían salvarme, frenar la hemorragia y estabilizarme. Después vino mi recuperación”.