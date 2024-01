Por su trayectoria en común, Daniel Passerini conserva su buena relación con Franco Mogetta. Sin embargo, a más de 45 días de haber asumido en la Secretaría de Transporte de la Nación, el cordobés que integra el gabinete de Javier Milei no puede ofrecer las respuestas que no sólo el intendente de la capital mediterránea reclama. Sin embargo, en la Municipalidad de Córdoba no cargan las tintas contra el funcionario de Juan Schiaretti, sino que miran más arriba y apuntan contra el dueño de la caja: el ministro de Economía, Toto Caputo, de quien sospechan que privilegiará el ahorro por encima de un reclamo histórico del interior.