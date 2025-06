Daletto, el jefe de La Manada, clave para la aprobación de las reelecciones indefinidas en el Senado

En contraste con otras jornadas frustradas por la ausencia de bancas opositoras, este martes Daletto se sentó en su banca y anunció su acompañamiento. Lo hizo sin sorpresas: ya había anticipado públicamente su postura a favor de la eliminación de los límites para las reelecciones legislativas. “La Legislatura es un órgano de control del Poder Ejecutivo, como la Justicia. No se pueden limitar sus mandatos”, fue su argumento central en defensa del proyecto presentado por su par peronista Luis Vivona, a quien este año se le vence el mandato y no podrá competir por otro si no cambia la ley impulsada en 2016 por la entonces gobernadora María Eugenia Vidal y Sergio Massa.