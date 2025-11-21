INDEMNIZACIÓN DE PRIVILEGIO

Cuánto cobra Lisandro Catalán en su nuevo cargo de director de YPF

El ex ministro del Interior siguió a Francos en su renuncia, pero no viró al sector privado. El presidente de LLA Tucumán cobrará más de $ 100 millones por mes.

Por Letra P | Periodismo Político
Lisandro Catalán.

Lisandro Catalán.

El exministro del Interior Lisandro Catalán renunció a la par del ex jefe de Gabinete Guillermo Francos, pero no viró su rumbo hacia el sector privado como varios exfuncionarios del gobierno de Javier Milei: pasó a formar parte del directorio de YPF y su sueldo mensual ascendería a 140 millones de pesos.

El medio digital EconoJournal detalló que Catalán sucedió a Carlos Bastos, ex secretario de Energía de Domingo Cavallo, quien había ingresado a la petrolera cuando la empresa pasó a manos de Horacio Marín. El titular de La Libertad Avanza en la provincia de Tucumán asumió como director titular clase D de la firma recuperada para el Estado en 2012, durante la gestión de Cristina Fernández de Kirchner.

guillermo-francos-junto-a-lisandro-catalan
Guillermo Francos y Lisandro Catalán, durante la apertura de sesiones que trata Garrahan y Universidades.

Guillermo Francos y Lisandro Catalán, durante la apertura de sesiones que trata Garrahan y Universidades.

Quién es Carlos Bastos, el predecesor de Lisandro Catalán

Según informó YPF, Bastos presentó su renuncia como miembro del directorio “por razones de estricta índole personal” y la reunión del Directorio de YPF autorizó la incorporación del abogado tucumano en su reunión del 18 de noviembre.

El ingeniero era el principal asesor en energía de Francos y fue mentor de Eduardo Rodríguez Chirillo, primer secretario de Energía libertario. Fue ministro de Infraestructura y Vivienda durante los últimos meses de la presidencia de Fernando de la Rúa.

Cómo quedó conformado el directorio de YPF

Catalán, Francos, José Rolandi, Eduardo Ottino, Guillermo Koenig, Emiliano Monguilardi, Marilina Jaramillo, César Biffi, Andrea Confini, Eduardo Rodríguez Chirillo y Gerardo Canseco son directores titulares en el directorio de YPF, según la página web oficial.

Mientras que se desempeñan como directores suplentes Santiago Tanoira, Silvia Ayala, Mauricio Martín, María Azcurra, Carla Matarese, Pamela Verasay y Julio Schiantarelli.

