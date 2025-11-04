ENERGÍA

Horacio Marín firmó en Abu Dabi un acuerdo clave para YPF para exportar gas desde Río Negro

El entendimiento busca avanzar en una planta flotante de licuefacción y proyecta inversiones por 20 mil millones de dólares anuales.

Por Letra P | Periodismo Político
Horacio Marín, CEO de YPF, en Abu Dabi.

Horacio Marín, CEO de YPF, en Abu Dabi.

El presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, anunció la firma de un acuerdo preliminar con la italiana ENI y la emiratí ADNOC para avanzar en el proyecto Argentina LNG, que busca posicionar al país como un gran exportador de gas natural licuado (GNL) en la próxima década.

Notas Relacionadas
YPF: Burford Capital quiere negociar, pero Argentina resiste
Fallo por u$s 16.100 millones

Juicio por YPF: Burford Capital instala en el Círculo Rojo que quiere negociar, pero Argentina resiste

Por  Esteban Rafele

El convenio, rubricado durante el foro internacional ADIPEC 2025 en Abu Dhabi, marca un paso decisivo hacia la segunda fase del plan energético, con la participación del brazo inversor internacional de ADNOC, XRG, que se sumará como socio estratégico.

Expansión del proyecto Argentina LNG

El acuerdo, denominado Framework Agreement, habilitará la instalación en las costas de Río Negro de dos barcos de licuefacción de gas con una capacidad de 12 millones de toneladas métricas anuales (MTPA), equivalente al 35% de la producción actual de gas natural del país. El plan contempla una futura expansión a 18 MTPA.

Según publicó Clarín, el desarrollo implicará inversiones por unos U$S 20 mil millones anuales y requerirá financiamiento internacional con garantías que respalden los aportes de bancos y fondos de inversión.

ADNOC y XRG: socios clave para el desarrollo energético argentino

XRG, la división de inversiones energéticas internacionales de ADNOC (Compañía Nacional de Petróleo de Abu Dhabi), tiene operaciones en África, Asia y América del Norte. Su valor empresarial supera los 80 mil millones de dólares y proyecta duplicar sus activos en la próxima década, con foco en gas natural, productos químicos y soluciones energéticas.

La empresa emiratí ya participa en proyectos de gas licuado en Estados Unidos, Mozambique, Turkmenistán y Egipto, posicionándose como un actor global con fuerte presencia en la cadena de valor energética.

Horacio Marín la definió como “una alianza estratégica de primer nivel”

Marín celebró en Twitter la firma del acuerdo con ENI y la empresa XRG, “brazo internacional de inversiones de ADNOC, la mayor compañía de energía de los Emiratos Árabes y una de las diez más grandes del mundo”.

El titular de YPF destacó este martes: “Seguimos fortaleciendo nuestro proyecto con socios internacionales de primer nivel, con el foco puesto en transformar a YPF y la Argentina en un gran exportador de energía hacia la próxima década”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/HoracioMarin_ok/status/1985702554206892482&partner=&hide_thread=false

Según Marín, la alianza “permitirá avanzar en el desarrollo de una plataforma de exportación de GNL de clase mundial, con un impacto transformador en términos de empleo, inversión y posicionamiento internacional”.

Temas
Notas Relacionadas
Rolando Figueroa recibió al CEO de YPF, Horacio Marín,  acompañado del intendente Marcelo Gaido, el sindicalista Marcelo Rucci y la funcionaria del PRO, Leticia Estevez. 
ENERGÍA

El poder de Vaca Muerta: Figueroa, Gaido y Rucci se reunieron con el ceo de YPF en Neuquén

La empresa de bandera inauguró una sala nueva sala de control en el yacimiento. Horacio Marín encabezó la visita guiada ante la plana mayor del oficialismo.
Ignacio Torres y Alfredo Cornejo, gobernadores de Chubut y Mendoza, en Comodoro Py. 
ENERGÍA FEDERAL

Tres gobernadores se suben al ring por la estatización de YPF para defender sus acciones en la petrolera

Torres, Cornejo y Vidal piden ser querellantes en la causa que investiga la operación entre el Grupo Petersen y Repsol. Un paso para torcer el fallo de Preska.

Las Más Leídas

Más Sobre Economía

También te puede interesar

Registrate gratis en Letra P
CONTENIDOS EXCLUSIVOS

Registrate gratis en Letra P

Por  Carlos Marino
Axel Kicillof presentó el Presupuesto 2026
TEMPORADA DE ROSCA

Kicillof presentó el Presupuesto 2026, la primera prueba de fuego del peronismo estallado

Por  Macarena Ramírez
Larroque, Secco, Nanni, Cagliardi, Alessandro y Descalzo, alineados con Axel Kicillof y voceros de las críticas a CFK. 
TODO ROTO

Voceros de guerra: intendentes y ministros van al choque contra CFK mientras Kicillof hace silencio

Por  José Maldonado
Martín Menem y Karina Milei. 
GOBIERNO EN REFACCIÓN

Martín Menem se fortalece con los cambios en el Gabinete y se garantiza la presidencia de Diputados

Por  Mauricio Cantando