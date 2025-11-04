Horacio Marín firmó en Abu Dabi un acuerdo clave para YPF para exportar gas desde Río Negro

El presidente y CEO de YPF , Horacio Marín , anunció la firma de un acuerdo preliminar con la italiana ENI y la emiratí ADNOC para avanzar en el proyecto Argentina LNG , que busca posicionar al país como un gran exportador de gas natural licuado (GNL) en la próxima década.

El convenio, rubricado durante el foro internacional ADIPEC 2025 en Abu Dhabi , marca un paso decisivo hacia la segunda fase del plan energético, con la participación del brazo inversor internacional de ADNOC, XRG , que se sumará como socio estratégico.

El acuerdo, denominado Framework Agreement, habilitará la instalación en las costas de Río Negro de dos barcos de licuefacción de gas con una capacidad de 12 millones de toneladas métricas anuales (MTPA), equivalente al 35% de la producción actual de gas natural del país. El plan contempla una futura expansión a 18 MTPA.

Según publicó Clarín, el desarrollo implicará inversiones por unos U$S 20 mil millones anuales y requerirá financiamiento internacional con garantías que respalden los aportes de bancos y fondos de inversión.

XRG , la división de inversiones energéticas internacionales de ADNOC (Compañía Nacional de Petróleo de Abu Dhabi), tiene operaciones en África, Asia y América del Norte. Su valor empresarial supera los 80 mil millones de dólares y proyecta duplicar sus activos en la próxima década, con foco en gas natural, productos químicos y soluciones energéticas.

La empresa emiratí ya participa en proyectos de gas licuado en Estados Unidos, Mozambique, Turkmenistán y Egipto, posicionándose como un actor global con fuerte presencia en la cadena de valor energética.

Horacio Marín la definió como “una alianza estratégica de primer nivel”

Marín celebró en Twitter la firma del acuerdo con ENI y la empresa XRG, “brazo internacional de inversiones de ADNOC, la mayor compañía de energía de los Emiratos Árabes y una de las diez más grandes del mundo”.

El titular de YPF destacó este martes: “Seguimos fortaleciendo nuestro proyecto con socios internacionales de primer nivel, con el foco puesto en transformar a YPF y la Argentina en un gran exportador de energía hacia la próxima década”.

Según Marín, la alianza “permitirá avanzar en el desarrollo de una plataforma de exportación de GNL de clase mundial, con un impacto transformador en términos de empleo, inversión y posicionamiento internacional”.