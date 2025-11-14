YPF anunció que alcanzó los 200.000 barriles diarios de producción propia de shale oil en Vaca Muerta

YPF anunció este viernes que alcanzó los 200.000 barriles diarios de producción propia de shale oil en Vaca Muerta, lo que constituye un nuevo récord para la petrolera de mayoría estatal y representa un crecimiento del 82% en menos de dos años.
“Este hito refleja el compromiso, la innovación y el talento de todo el equipo de YPF. Alcanzar los 200.000 barriles diarios en shale oil no solo es un logro productivo, sino también el resultado de un cambio profundo en nuestra forma de operar”, expresó Horacio Marín, presidente y ceo de YPF.
El crecimiento de YPF
En un comunicado, la empresa señaló que en diciembre de 2023, cuando Marín asumió la presidencia de YPF, la producción shale se ubicaba en 110.000 barriles diarios aproximadamente. Con esa cifra casi duplicada, la compañía se consolida como líder en el desarrollo de recursos no convencionales, apunta el texto.
"Este crecimiento fue posible gracias a la transformación de los procesos operativos, con la incorporación de tecnologías como RTIC, inteligencia artificial, y herramientas de análisis predictivo que permitieron mejorar la productividad y optimizar los recursos. También, la implementación del Toyota Well, a partir de la metodología TPS de mejora continua, fue clave para aumentar la producción al mismo tiempo que se redujeron los costos", sostiene la petrolera de bandera y destaca que el equipo de Upstream fue "clave en este avance, con una fuerte orientación a resultados, excelencia operativa y trabajo colaborativo".
"En el marco del Plan 4x4, YPF apuesta al desarrollo de Vaca Muerta como motor de crecimiento energético y económico para el país", cierra.