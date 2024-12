Jorge Lanata en primera persona

“Si me aseguran que mi nombre va a quedar en la historia, firmo ya: no tengo problema en morirme ahora mismo”. Promediaba 1989 y la afirmación de Jorge Lanata sonó más a un desafío que a una confesión. La “cueva” que oficiaba de dirección de Página 12 en el edificio de la calle Belgrano contrastaba con ese deseo de inmortalidad, pero me dio un tamaño exacto de sus ansias de trascendencia. De esa autopercepción de excepcionalidad que siempre mantuvo y que pagaría cualquier precio por ello.