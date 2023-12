“ Cristina, el bastón de mariscal dáselo a Axel ”. El grito entró como una daga en el instante silencioso que se produjo mientras la vicegobernadora Verónica Magario le entregaba el bastón de mando a Axel Kicillof . El reclamo no aludía a la comandancia de la provincia de Buenos Aires que el mandatario ejerce desde hace cuatro años, apuntaba al peronismo grande vuelto oposición tras la asunción del ultraderechista Javier Milei como presidente.

Desde el palco principal, Cristina Fernández de Kirchner siguió la Asamblea Legislativa y acaparó la atención. La pregunta es válida: ¿su presencia fue una bendición total y final a la ascendente figura del gobernador en un peronismo para armar o termina poniendo un cepo preventivo a cualquier aspiración con miras a 2027? Acá estoy, tenés mi respaldo, pareció decir CFK, pero, al mismo tiempo, también mandó el mensaje: no me jubilen, La Jefa soy yo y, aunque desde el llano, no pienso perder el centro de la escena.