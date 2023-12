Axel Kicillof comenzó su segundo mandato sin rodeos y con un fuerte mensaje en clave de comandante del nuevo peronismo: “¡Viva la justicia social, carajo!”, parafraseó al presidente Javier Milei , blandiendo una de las banderas históricas del justicialismo. “No es verdad que no haya alternativas (al ajuste), la alternativa es clara y es el peronismo”, disparó con el traje de jefe opositor recién calzado.

ASUNCIÓN BONAERENSE | AFTER OFFICE

“Querido compañero, es un orgullo como militante y como peronista acompañarte. Acá tenés a los hombres y las mujeres que van a seguir sus condiciones que no vamos a dejar en la puerta de la casa de gobierno”, inició el acto Magario . Eufórica, cerró: “Acá tenés los compañeros para la resistencia”. La vicegobernadora se mostró durante toda la jornada como la compañera del mandatario bonaerense, firme, en cada foto, a cada paso.

Antes de emocionarse y soltar los dardos, Kicillof no dejó pasar el grito de guerra con el que Milei hizo campaña consignando a la justicia social como "una aberración". El gobernador rugió fuerte, en modo libertario para reivindicarla. Ya emocionado, Kicillof le agradeció a la militancia por los cuatro años que pasaron. El final no tuvo la banda de sonido que acostumbra acompañar los actos peronistas. Ni los Redondos ni La Renga: Ataque 77 y su clásico Donde Las Águilas Se Atreven. “Podrán pasar mil años, verás muchos caer, pero si nos juntamos no nos van a detener”.