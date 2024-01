Crisis en LLA: molesta por el reparto de cargos, Marcela Pagano renunció a dos comisiones

El bloque de Diputados de La Libertad Avanza expuso este jueves su primera interna, cuando la diputada Marcela Pagano renunció a integrar las comisiones de Presupuesto y de Relaciones Exteriores, enojada porque no iba a ser nombrada entre las autoridades. Su decisión obligó al presidente de la bancada, Oscar Zago , a realizar reemplazos de último momento para no perder el cuórum.

No es la única queja de Pagano: tampoco está contenta con la demora en completar el cuadro de autoridades del bloque, que por ahora sólo integra Zago como jefe, con el respaldo del presidente, Javier Milei . Resta definir una vicepresidencia y una secretaría parlamentaria, un cargo relevante porque es quien se encarga de contar los votos y registrar las presencias.

En la única reunión que hubo para definir esa situación, hace 15 días en el Salón Blanco, no hubo acuerdo y prefirieron postergarla. "Marcela no está contenta por el funcionamiento en general del Congreso. Pero sabe que Milei tiene claro que nunca votará en contra de un proyecto que envíe. Con otros diputados, no está tan seguro", sostuvo ante Letra P un compañero de la periodista, que también tiene sus detractores.