Córdoba: la oposición aprieta por el incendio en Apross y apunta a dos ministros clave de Martín Llaryora

En el documento se cuestionó el estado financiero del organismo apuntando y a “la falta de acceso a documentación detallada sobre las cuentas, los criterios utilizados para la reformulación presupuestaria y el impacto real de estas medidas en la prestación del servicio”.

brenda austin comisiones.jpg Brenda Austin, legisladora de la UCR Córdoba.

Carlos Briner, también de la UCR, solicitó una citación para los ministros Pieckenstainer y Quinteros para que expliquen sobre la preservación e inventario de documentos, las medidas disciplinarias para con las personas involucradas en la denuncia de megaestafa y sobre la custodia del edificio. Cabe recordar que la semana pasada detuvieron a 13 personas, entre otras personal estatal y policial, en el marco de la causa que investiga defraudación.

Por su parte, el legislador Dante Rossi, de Construyendo Córdoba, solicitó la creación de una comisión investigadora en la Legislatura sobre las causas que originaron el incendio producido en la sede del APROSS, ubicada en el corazón de barrio Güemes.

Entre los objetivos de esa comisión se encuentran: indagar sobre el modo en que produjo el incendio y su posible relación con la documentación allí existente; investigar los actuales sistemas de estructura y funcionamiento del APROSS; proponer modificaciones legislativas tendientes a la optimización del funcionamiento y fortalecimiento de los mecanismos de seguridad y control; y determinar, en su caso, las responsabilidades políticas que correspondieran a las autoridades superiores del organismo.

El Frente Cívico de Luis Juez se suma

El Frente Cívico de Luis Juez, liderado por Walter Nostrala, fue el último bloque en hacer un pedido. Solicitó al Ejecutivo información precisa sobre las causas del incendio, las zonas afectadas y la documentación perdida, así como también sobre eventuales responsabilidades en el hecho y conocer sobre los mecanismos de seguridad para este tipo de contingencias.

Luis Juez junto a Martín Juez en el plenario de la Junta de la capital. Los secunda el legislador Walter Nostral..jpeg Walter Nostrala, escoltado por Luis Juez y Martín Juez.

Si bien la Unicameral volverá a sesionar el 30 de abril, el arco opositor aprovecharás las circunstancias del siniestro para tensar con el cordobesismo.

Miguel Siciliano y la estrategia del PJ cordobesista

Al conocerse el siniestro, integrantes de la Cámara de Diputados, la Legislatura y el Concejo Deliberante de la capital manifestaron sus dudas sobre las “casualidades” del incendio.

La respuesta del oficialismo no tardó en llegar. Miguel Siciliano, jefe del bloque de Hacemos Unidos por Córdoba, fue quien alzó la voz hacia un principal interlocutor, con nombre y apellido: Rodrigo de Loredo.

El diputado por la UCR twitteó: “El APROSS fue noticia dos veces esta semana. El miércoles, porque detuvieron a 13 personas, entre ellas cinco policías, por una estafa a la obra social de los estatales. Hoy, porque se incendia el edificio y quién sabe cuánta documentación de prueba se estará perdiendo. Siempre todo es oscuro en la Córdoba del peronismo”. Luego, continuó: “Si van a prender fuego todas las oficinas donde haya sospechas de corrupción, llamen a Nerón”.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/rodrigodeloredo/status/1913273758451695837&partner=&hide_thread=false El Apross fue noticia dos veces esta semana. El miércoles porque detuvieron a 13 personas, entre ellas cinco policías, por una estafa a la obra social de los estatales. Hoy, porque se incendia el edificio y quién sabe cuánta documentación de prueba se estará perdiendo. Siempre… — Rodrigo de Loredo (@rodrigodeloredo) April 18, 2025

Tal como había ocurrido durante la “guerra de los impuestos”, donde de Loredo comenzó a marcar la cancha elevando su tono crítico hacia la gestión de Martín Llaryora, el alfil cordobesista salió al contraataque.

“Rodrigo de Loredo y compañía son patéticos”, arrancó su respuesta por la misma red social. “Buscaste solamente réditos políticos de los más bajos, buscaste que te sirviera a tus intereses políticos mezquinos, intereses electorales, para que te ayuden a mantener tus privilegios de la peor casta en Buenos Aires”, siguió.

Sin mediastintas, Siciliano lo acusó de tener “preocupaciones selectivas”, ejemplificando el caso del hundimiento del submarino ARA San Juan y citando dos grandes incendios de edificios importantes de la ciudad: Garden Shopping y el Teatro Comedia. En el primero de estos siniestros ocurrieron durante la intendencia Luis Juez; el segundo, en la del sucesor juecista, Daniel Giacomino.

¿Tema cerrado en la Unicameral?

Consultado por Letra P, el legislador cordobesista consideró que entiende el rol de la oposición. Sin embargo, criticó varios puntos: salir a twittear sin saber si había heridos o víctimas y apuntar contra el APROSS cuando fue esa misma entidad la que denunció los casos de estafas en su contra.

“Ahora que ya saben que no se quemó el piso de fraudes, que no se quemó ninguna prueba ni digital ni en papeles que pudiera vincularse a cualquier causa, ahora que ya tienen todos los datos, ¿qué van a hacer? ¿Van a pedir disculpas? ¿Van a decirme retracto de las sospechas infundadas que levanté, pidió disculpas? No, no van a pedir disculpas”, dijo.

miguel siciliano banca legislatura cordoba.jpg Miguel Siciliano, jefe del bloque oficialista Hacemos Unidos por Córdoba.

Siciliano, entendiendo el “juego de la política”, deslizó que a la oposición “se le va la mano”.

“No están buscando verdades, se han trazado como estrategia vincular a nuestro gobierno con la corrupción. Esa es la estrategia con la que van hasta el final, sin importarles nada”, cerró.

Pese a las escaramuzas legislativas, en el Panal, como en la oposición, esperan con ansiedad los resultados de las pericias.