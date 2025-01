Córdoba: Gustavo Benedetti arrancó la campaña con críticas a la conducción de la UCR

La apuesta del radical que banca a Martín Llaryora

El contexto es complicado. El radicalismo no perdona las afinidades con el cordobesismo. Es por eso que Benedetti no descarta explorar otras vías políticas si el partido no le brinda la oportunidad que busca.

Gustavo Benedetti festival.jpg Gustavo Benedetti pidió internas a la UCR de Córdoba para definir la lista para la Cámara de Diputados.

El año electoral se presenta como crucial para el intendente, quien se propone recorrer la provincia, fortalecer lazos con líderes locales y trabajar en la construcción de un proyecto político. "El diálogo y la colaboración son los pilares transformadores para los ciudadanos", señala.

Precisamente, esta es la base sobre la monta sus críticas al centenario partido. Benedetti criticó la falta de conexión de los candidatos con la realidad de los ciudadanos y destacó la importancia de valorar la experiencia de gestión de los intendentes del interior de la provincia en el ámbito legislativo para garantizar el desarrollo sostenido de las comunidades.