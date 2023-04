Córdoba: Elorrio urde un plan de alianzas por goteo para raspar al PJ

View this post on Instagram

No obstante, la seguidilla de uniones reflotó recurrentes versiones de un acuerdo a nivel provincial, con la mira puesta en el Panal. Como contara Letra P un año atrás, una fusión de tal tipo ya fue promovida por socios cambiemistas, en particular de la Coalición Cívica, a quienes subyuga el perfil ético del abogado.

El resto de los aliados prefiere mirar el caudal de una fuerza que en 2019 arañó los cuatro puntos porcentuales. Casi 76 mil votos considerados “cautivos” del espacio que pueden resultar decisivos en un escenario que prevén parejo. El cálculo electoral ayudaría a olvidar los cruces que tuvieron con García Elorrio, quien también los ha zamarreado públicamente. En particular, a quienes se referencian en Mauricio Macri, al que fustiga por su gestión como Presidente y al que señala como artífice de un prolongado pacto de gobernabilidad, con impacto provincial y nacional, con el gobernador Schiaretti.

Sin embargo, para relativa tranquilidad del oficialismo, el propio creador de la ONG antiaborto Portal de Belén rechaza tal posibilidad. Como entonces, remarca que no le interesa una simple fusión con JxC. No al menos en los términos en que ha sido planteada hasta el momento.

“Me tentaba un acuerdo para derrotar a HxC, pero cuando me senté en la mesa de JxC no acordamos los puntos básicos: despegarnos del armado nacional, un programa de gestión para Córdoba y garantías de cogobierno para todos. Nosotros no queremos sumarnos a ellos, queríamos un gran frente”, evoca García Elorrio en diálogo con Letra P.

De igual manera, admite haber sido contactado para el armado libertario en Córdoba, opción que desechó por razones que exceden alguna coincidencia. “Me buscaron, pero yo tengo mi espacio, que se apoya en la doctrina social de la Iglesia, y quiero que crezca como tal, sin perder identidad. Somos socialcristianos”, remarca.

Tales decisiones pavimentaron un seguro camino hacia la opción que, entiende, resulta más conveniente: acudir a los comicios para la renovación de autoridades provinciales, así como a la disputa por una diputación nacional, con nombres propios. Será también la mejor forma de cuidar aquellas adhesiones expresadas en las urnas, para los cuales no hay alternativa. “Para que te respeten necesitás votos. Sin votos, no tenés poder ni agenda. En cierto modo, una alianza nos interrumpe el crecimiento propio”, afirma.

Dejando un mínimo margen de dudas, el exlegislador cree que será él mismo quien encabece la fórmula para la gobernación. Caso contrario lo hará María Rosa Marcone, exlegisladora provincial y presidenta del partido. Como hace cuatro años, será Juan Pablo Quinteros el postulante a la intendencia de la capital provincial.

Juan Pablo Quinteros campaña 2023.jpg Juan Pablo Quinteros refuerza su campaña de instalación con cartelería en la vía pública.

El margen para el análisis responde a las demandas de un recargado cronograma electoral. La sucesión de fechas, con los comicios para la ciudad posiblemente a fines de julio, complica el armado para las fuerzas donde no sobran postulantes. La duda vecinalista radica en la necesidad de acudir a todas las citas con nombres de peso. “Tenemos que ir a las provinciales y a las nacionales, nos interesan ambos frentes. Si voy a la gobernación, ¿quién juega en la nacional?”, explica.

Tales movimientos merecen atención en el comando cordobesista. Más allá de las disputas en cada pueblo, repiten punteos para el recuento del 25 de junio, cita a la que esperan llegar con un armado que incluya nuevos adherentes. Cerrado el pase de un grupo de dirigentes radicales, la mira está puesta en mandatarios vecinales, ya independientes, ya nucleados en el grupo Comunas y Municipios de Córdoba (Comupro), donde ya se proclamó la "libertad de acción" para sus integrantes.

Resignado ya a tener en la vereda opuesta al referente del vecinalismo cordobés, el oficialismo provincial espera que la estrategia de Encuentro Vecinal no le restrinja el universo de potenciales aliados.