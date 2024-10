Córdoba: el mestrismo tomó el control de la UCR de la capital con límites a la política de alianzas

Hace ocho días, Mestre pegó un portazo y no participó de la asunción de Ferrer. Distinta fue la historia de este lunes por la noche, cuando Ferrer no sólo se hizo presente, sino que aceptó dar unas palabras en las que no ahorró valoraciones positivas. Elogió la trayectoria política del dos veces intendente y su gestión en la ciudad, a la que consideró “injustamente castigada”.