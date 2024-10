Mauricio Macri ayuda a Javier Milei en el Congreso, pero no cede en Córdoba y ya planifica su regreso

En el debate televisivo sobre la universidad, quedó claro que la UBA enfrenta una crisis de transparencia; desde 2015 no ha presentado ni una sola factura. Lo cierto es que acá no se está discutiendo la autonomía universitaria. Tampoco se está cuestionando el acceso a la…

El escenario de Manuel Tagle

El empresario Tagle, con motivo de la disertación de Toto Caputo en el edificio de la calle Rosario de Santa Fe, en plena city cordobesa, dejó claro que la patria empresarial del centro del país banca los trapos. El presidente de la entidad había calificado de “asombrosos” los logros en pocos meses de gestión, pero introdujo un giro al pedir “Estado presente” en los lugares donde el sector privado no llega.

Macri y Juez.jfif Mauricio Macri y Manuel Tagle, en plena campaña provincial de 2023. El expresidente apoyó a Luis Juez.

Ese escenario de “equilibrio” que quedó picando será el que ocupará Macri en un momento donde expresa apoyo a los lineamientos generales de la Casa Rosada hacia el exterior y un malestar por lo bajo por la ausencia de estrategias comunes con Milei. En especial, en el Congreso.

“Macri va a hablar en Córdoba como referentes del PRO, no de LLA. No somos aliados, es más, Mauricio viene reclamando consensuar una estrategia legislativa y esto no sucede. No podemos ser parte del costo”, refunfuñan otras fuentes muy cercanas al expresidente que empiezan a leer que la primera señal de alerta se dio con motivo del veto de la ley de financiamientos universitario. "La gestión importa", el "pero", detrás del apoyo de la bancada amarilla en Diputados.

Mauricio Macri y el desafío de rearmar al PRO de Córdoba

Macri registra su última visita a la provincia en la antesala de la elección municipal de Río Cuarto. En esa oportunidad, el PRO caminaba hacia el bochorno después de fallidas negociaciones con Gabriel Bornoroni, que finalmente retiró el sello de la competencia; y con el Partido Cordobés de Martín Llaryora. El expresidente le cargó la responsabilidad, sin decirlo, a Oscar Agost Carreño y a Laura Rodríguez Machado, que tironeaban la estrategia hacia los extremos más taquilleros. Toda una foto de época.

Asumió la conducción del PRO y empoderó a María Eugenia Vidal para que relanzara y federalizara la Fundación Pensar. Soher El Sukaria, la armadora histórica, seguirá ocupando ese rol de articulación de un partido que, en el plano local, se propone ponerle un límite a la avanzada del cordobesismo sobre la dirigencia amarilla y a las sociedades directas, sin letra chica, que quiere Bullrich con Milei.

soher vidal córdoba.jpeg María Eugenia Vidal y Soher El Sukaria relanzaron la Fundación Pensar en Córdoba con el objetivo de ofrecer indicadores y estudios de la provincia.

El desembarco del segundo semestre tiene un elemento estratégico. Se sabe que la Bolsa de Comercio invita permanentemente a Macri a disertar, pero la elección del momento es de la figura. El mandamás del PRO se adelantará una semana a la supuesta visita de Milei a la provincia, donde participaría del 47° aniversario de la Fundación Mediterránea de Córdoba, programada para la víspera de la noche de las brujas.

Pía Astori, su presidenta, ha dejado trascender al Círculo Rojo mediterránea esa flamante asistencia, todavía sin confirmación oficial.

Patricia Bullrich también vuelve

La ministra de Seguridad atiende la plaza siempre bajo el paraguas institucional. La relación de gestión con el llaryorismo ha causado alguno que otro ruido y así seguirá ocurriendo hasta que la política de alianzas sea un hecho y no un pasatiempo especulativo.

Casi en simultáneo con el supuesto paso de Milei por el think tank de origen cavallista, se hará en Córdoba el reprogramado Consejo Federal de Seguridad en Eventos Deportivos. En el Panal preparan un recibimiento para Bullrich acorde a la estampa.

bullrich quinteros policia cordoba.jpeg Patricia Bullrich y el ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, esperan inaugurar en noviembre la sede de Prefectura Naval en Embalse.

En noviembre, ya habría otro avance de gestión para anunciar con su par local, Juan Pablo Quinteros, y que ameritará una segunda gira de la excandidata presidencial con motivo de la inauguración de la primera unidad de Prefectura Naval, que estará en la ciudad de Embalse.

Córdoba vuelve a estar nuevamente en foco. Un anticipo de que el año electoral está a la vuelta de la esquina.