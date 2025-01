Córdoba: 70 intendentas cruzaron a Javier Milei y alertaron sobre la avanzada antiderechos

Embed - Claudia Acosta on Instagram: "INTENDENTAS Y JEFAS COMUNALES DE DISTINTOS PUNTOS DE LA PROVINCIA Y DE DIFERENTES PARTIDOS POLÍTICOS RECHAZAMOS LOS DICHOS DEL PRESIDENTE. Aclaración: ya somos más de 70 intendentas y jefas comunales. En defensa de los derechos adquiridos, intendentas y jefas comunales de la provincia de Córdoba hacemos expreso nuestro enérgico rechazo a los dichos vertidos por el presidente Javier Milei en el marco del desarrollo del Foro Económico Mundial en Davos. Sus palabras, en distintos pasajes del discurso, representan un claro ataque a las mujeres y a la comunidad LGBT+. No se pueden vulnerar derechos básicos bajo el argumento de una supuesta batalla cultural contra la cultura “woke”. Consideramos que, si hay que dar una batalla cultural, debe ser bajo la premisa de sostener derechos, ampliarlos y contribuir a construir una sociedad más inclusiva. La propuesta del Ejecutivo Nacional de eliminar la figura del femicidio (artículo 80, inciso 11 del Código Penal Argentino) es una muestra clara de que, lejos de ser una sociedad libre, estaríamos retrocediendo cultural y socialmente. Las modificaciones que pretende introducir no tienen su correlato con normativas nacionales e internacionales que reconocen a la violencia de género como un problema estructural de la sociedad. Desde cada rincón de nuestra provincia, reafirmamos nuestro compromiso con la defensa de los derechos conquistados y con la construcción de un futuro en el que la igualdad y la equidad sean pilares fundamentales para el desarrollo de nuestra sociedad. Asimismo, el comunicado contó con la adhesión de pares de diversas localidades y partidos políticos (HACEMOS UNIDOS POR CBA, UCR, VECINALISMO, PRO) , representado a los 26 departamentos de la Provincia de Córdoba."

View this post on Instagram A post shared by Claudia Acosta (@claudia.acostaok)