Qué es la ideología "woke" que Javier Milei criticó en el Foro de Davos

El término tiene origen en el activismo antirracista norteamericano en 1938 cuando el músico afroestadounidense Lead Belly lo usó en una entrevista para advertir sobre los peligros de la discriminación racial en el sur del país. En la década de 1960, el escritor William Melvin Kelley lo usó en un ensayo titulado If You’re Woke, You Dig It ("Si estás despierto, lo entiendes"), publicado en el New York Times.