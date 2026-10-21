Consejo de la Magistratura: las cinco claves para entender las elecciones de abogados

La Lista 3 que congregó al oficialismo del Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal y encabezó Alberto Biglieri se impuso este martes en las elecciones para renovar los cuatro representantes de los abogados en el Consejo de la Magistratura de la Nación .

La nómina que tenía como emblema al excamarista Ricardo Gil Lavedra y que contaba con el respaldo del dirigente radical Daniel Angelici obtuvo una cosecha más modesta de lo esperado, pero suficiente para quedarse con dos de las cuatro bancas en disputa .

En segundo lugar se ubicó la Lista 4 que llevaba como candidata a Itatí Demarchi , impulsada por Juan Manuel Olmos y La Cámpora . Ese nucleamiento obtuvo otro lugar en el Consejo, al igual que la Lista 1, que entró tercera, con Fernando Levene a la cabeza y el respaldo de Diego Molea y Maximiliano Abad .

La Libertad Avanza debutó en la puja por representar al estamento de los letrados en el cuerpo encargado de la selección y remoción de jueces. La lista que lideró Luis Palomino entró cuarta y no consiguió representación.

La primera clave para entender los comicios de este martes, que convocaron sólo al 18,5% del padrón de la abogacía que asciende a 180.000 profesionales, es el escenario cerrado de tercios que plasmó el escrutinio provisorio, con tres listas que concentraron el 92,4% de los votos y quedaron separadas por menos de ocho puntos porcentuales.

Biglieri superó a Demarchi por 644 votos en el conteo del total de 166 mesas. La baja participación porteña, según las primeras evaluaciones que circularon durante la jornada, contribuyó a configurar una elección bastante más ajustada de lo que proyectaban las principales estructuras.

El corte territorial

El corte regional del escrutinio reveló cuáles fueron los bastiones de las tres principales fuerzas en disputa. La lista de Biglieri ganó ampliamente en el colegio porteño (CPACF), con el 48,53% de los votos. Aventajó a Demarchi por 950 sufragios.

Por su parte, Levene dominó en los colegios de la provincia de Buenos Aires, donde cosechó el 45,84% de los sufragios. Superó por 1796 votos a Demarchi, su principal competidora en territorio bonaerense.

En el resto del país, también ganó Biglieri. Obtuvo el 36,36% de las adhesiones, seguida por Demarchi, con el 33,35%. La diferencia fue de 486 votos.

Buenos Aires, decisiva para la silla que obtuvo Levene

Según el corte regional, Levene obtuvo 4455 votos en la provincia de Buenos Aires, equivalentes al 45,84% de los sufragios afirmativos bonaerenses, frente a 2652 de Demarchi (27,2%) y 1887 de Biglieri (19,4%). La diferencia sobre Demarchi fue de 1803 votos.

Los votos obtenidos por la lista de Levene en la provincia de Buenos Aires representan el 50,98% de los 8.737 votos que consiguió a nivel nacional. De ese caudal, tres de cada cuatro votos bonaerenses provinieron de siete colegios, que representaron el 73,96% de los votos logrados por la agrupación.

Los 3294 votos que obtuvo Levene en esos siete colegios bonaerenses concentraron el 37,70% de los que reunió en todo el país.

El peso de la abogacía de la ciudad de Buenos Aires

Del mismo modo que los colegios bonaerenses expresaron la importancia de la base de apoyo de Molea y Abad a la lista que encabezó Levene, un recorte que omita los sufragios porteños muestra el peso del bastión capitalino para la Lista 3.

Si contar los votos emitidos en el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal (CPACF), Levene suma 8126 votos, seguido por Demarchi con 8039 y por Biglieri con 7733.

Cuando se observa la votación del CPACF, Biglieri ganó en la ciudad de Buenos Aires por 950 votos. Su triunfo a nivel nacional fue por 644 sufragios.

Córdoba: una distribución distinta

En Córdoba se produjo una pelea aparte. La lista de Biglieri llevaba en el tercer lugar a Eduardo Bittar, presidente del colegio de la capital provincial. La lista de Olmos y La Cámpora estaba encabezada por Demarchi, titular del colegio de Villa María. Por su parte, la propuesta que llevó al frente a Levene contaba con el respaldo del gobernador Martín Llaryora, quien colocó a un funcionario de su gabinete en la nómina.

Según el escrutinio desagregado, Biglieri ganó en la provincia de Córdoba con 2186 votos, equivalentes al 46,72% de los votos afirmativos. Levene quedó segundo con 1480 votos (31,63%). Demarchi quedó tercera: solo ganó en Río Cuarto y Villa María.

En la capital de Córdoba, Biglieri obtuvo 1717 de sus votos en la provincia frente a 1088 de Levene: una diferencia de 629 sufragios.

Biglieri consiguió la mayor cantidad de votos también los colegios de Bell Ville, Cruz del Eje y Río Tercero. Levene se impuso en Laboulaye, Marcos Juárez, San Francisco y Villa Dolores.

El dato relevante es que el 78,55% de los votos cordobeses de Biglieri provino del Colegio de Abogados de Córdoba capital. Un poroto que Bittar se anota en la disputa intraprovincial del estamento.