"Así como decimos que no hay peronismo sin Perón, decimos que no hay kirchnerismo sin Cristina (Fernández de Kirchner) ". Con esta frase, que arrancó uno de los aplausos más fuertes de la jornada, Jorge Capitanich dijo al cerrar el Plenario de la Militancia en Chaco, bajo la consigna "Democracia sin proscripción. Nordeste con Cristina”.

"Hoy aquí, con fervor, arranca una militancia que le dice no a las corporaciones, que le dice no a la proscripción de Cristina, no a la manipulación de la Justicia", bramó el gobernador local arriba del escenario.