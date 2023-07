Con luz verde de la Justicia, Peluso acelera su cruzada para desbancar a los Descalzo

Luego de ser habilitada por la Justicia Electoral, la precandidata a la intendencia en Ituzaingó de Unión por la Patria (UP) Natalia Peluso apura su campaña para competir en una interna del peronismo contra Pablo Descalzo , el hijo del intendente Alberto Descalzo . Tras la movida que encabezó bajo el eslogan “Los cargos no se heredan”, que inició tras la negativa de la Junta partidaria a habilitar su lista, la referente del Movimiento Evita encara una campaña directa y mano a mano con vecinos y vecinas.

En el marco de una serie de charlas tituladas "Encuentros para volver a Enamorar", Peluso intenta recuperar el tiempo que le llevó la pelea por lograr su lugar en la lista de UP. En ese contexto, comenzó una campaña de diálogo e invitaciones a referentes “para poner en valor la participación y la organización a fin de generar propuestas reales que construyan más igualdad en cada barrio”, según explicaron desde el espacio “Enamorate Ituzaingó”.

En primer turno, Peluso recibió al precandidato a presidente de UP Juan Grabois, en una actividad que incluyó recorrida por comercios de la ciudad, la cooperativa Mistol y el Centro Tecnológico y Audiovisual Hora Libre. "Con Juan compartimos luchas, espacios y hoy somos alternativas para seguir con un proyecto que recupere lo mejor del peronismo y la comunidad organizada, que no sea la opción de unos pocos o los que nacen en casa de políticos", señaló la precandidata de 41 años.

Por su parte, Grabois remarcó: "La última vez que vi a Natalia me dijo que no les daban la lista. Varios la remamos para dar vuelta esto, la peleamos y por esa pelea acá estamos". La Junta Electoral de UP había bajado la lista de Peluso por falta de avales, situación que la llevó a presentar una apelación ante la Justicia Electoral bonaerense, lo que finalmente terminó con la habilitación de su boleta.