Por una ayuda de Unión por la Patria, Javier Milei no tendrá que revisar los beneficios tributarios

Entre estos últimos estuvieron los 99 votos de UP. Si se expresaban a favor, la votación llegaba a dos tercios y se ratificaba el artículo 111. Se necesitaba esa mayoría porque es la que hubo en el Senado para rechazarlo.

En La Libertad Avanza (LLA) festejaron desde las bancas: en el Senado, el oficialismo votó en contra de bajar las excepciones fiscales y en Diputados aceptó insistir sólo por presión de los dialoguistas. Decidieron votar a favor porque su participación era inocua: un eventual respaldo de UP bastaba para llegar a los dos tercios, aún si LLA hubiera ido por el rechazo. La ayuda peronista no pudo ser mejor para Milei.

La ayuda de UP a Javier Milei

Aquella votación de la cámara baja en abril tuvo 141 votos a favor. Hubo 81 en contra, que fueron de UP y el Frente de Izquierda. También se opuso Héctor Stefani, del PRO, en defensa del régimen de promoción a la industria electrónica fueguina, que aporta miles de puestos de trabajo. Los empresarios favorecidos en ese sector son Rubén Chernajovsky y Nicolás Caputo, cercano a Mauricio Macri.

El tema cruza intereses porque entre los beneficiados por exenciones impositivas están los miembros del Poder Judicial, empresas, mutuales y cooperativas que en algún momento lograron leyes para pagar menos.

El detalle de estos beneficios fue escrito en los últimos dos proyectos de presupuesto por el entonces ministro de Economía, Sergio Massa.

En el Senado, los sectores favorecidos hicieron sentir su poder de lobby y el artículo 111 de la reforma fiscal fue rechazado por 65 votos en contra y sólo 6 a favor, que fueron de Guadalupe Tagliaferri (PRO), Alejandra Vigo, Edgardo Kueider (Unidad Federal), Lucila Crexell y Andrea Cristina (Cambia Federal).

Se abstuvo Luis Juez (PRO) y el resto del recinto, sin excepciones, votó en contra. El jefe de LLA del Senado, Ezequiel Atauche, anunció el rechazo de su bloque a viva voz, para que no quedaran dudas.

Alivio libertario

En LLA creían que la necesidad de alcanzar los dos tercios en Diputados era argumento suficiente para que los dialoguistas olvidaran el tema. No fue así y tuvieron que sumarlo al dictamen.

En UP hubo una feroz interna: el diputado Itaí Hagman propuso votar a favor y obligar a Milei a revisar sus gastos. En definitiva, es un tema que el año pasado pidió estudiar Cristina Fernández de Kirchner, cuando definió como "planeros de lujo" a los beneficiarios de exenciones impositivas. Lo serán un tiempo más porque la mayoría de UP optó por postergar el debate un tiempo más.

Nos llaman degenerados

En su discurso de cierre, López no evitó chicanas a UP, a la espera de una ayuda que no llegó. Cómo en el debate en comisión, recordó que Recordó que Tierra del Fuego representa sólo 0.37 de más de 4 puntos de gastos tributarios.

"Podrán demostrar que otras provincias tienen regímenes especiales. Buenos Aires tiene 11", explicó.

"Hay sectores que nos van a llamar, porque no pagan Ganancias, como las cooperativas y seguros. O los Bancos Cooperativos", dijo en alusión al Credicoop, que preside el diputado Carlos Heller.

López consideró "importante discutir esto, porque nos han llamado degenerados fiscales y hay mucha inequidad entre las provincias", dijo López, en referencia a la calificación del presidente a Diputados, cuando se aprobó el cambio de fórmula jubilatoria.

El diputado apuntó contra Caputo."No quiero poner nombres propios, pero Tierra del Fuego tiene dos empresarios. Uno (por Caputo) tuvo la posibilidad que este Congreso lo nombre cónsul honorario de un país extranjero (Singapur). Que no agote la paciencia", amenazó el diputado.