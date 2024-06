Reforma fiscal: Javier Milei busca la ayuda de UP para sostener beneficios tributarios

El presidente Javier Milei espera la ayuda de Unión por la Patria (UP) para evitar que se sancione el artículo 111 de la reforma fiscal , que obliga a revisar las exenciones impositivas por hasta dos puntos del PBI . La bancada conducida por Germán Martínez no logró una posición común, aunque la mayoría de sus integrantes se inclina por el rechazo, como pide el Presidente.

La excepción fue Itaí Hagman, quien sugirió que, si el oficialismo no apoya la insistencia de este tema, UP podría facilitar los dos tercios para la sanción y no ser acusado de beneficiar a quienes pagan menos impuestos. Se necesita una mayoría especial porque es la que alcanzó el Senado para rechazar este artículo.