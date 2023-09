El proyecto estuvo tres años a la espera de tratarse en Diputados, donde recién se aprobó la semana pasada también con el respaldo de cordobeses cercanos a Schiaretti. En esa Cámara hubo dos votos de Evolución, la bancada del senador Martín Lousteau , quien este jueves no la respaldó. No era necesario.

A diferencia de lo ocurrido en Diputados, los aportes de la oposición no eran necesarios, por lo que no quedó claro si fueron genuinos o se trataron de confusiones de madrugada. Sobre todo, porque antes de la votación, el radical Blanco anunció que el interbloque no iba a respaldar las universidades de Madres de Plaza de Mayo y Ezeiza, pero luego se aprobaron con votos de JxC. Entre ellos, el suyo, en el primer caso.

20230928LI99_SESION.JPG Radicales. Brouwer de Koning y Ferrer celebran la creación de la Universidad Nacional de Río Tercero.

Vigo sí apoyó las cinco universidades y se convirtió en una aliada clave para el Frente de Todos, que no contó con la ayuda de la misionera Magdalena Solari Quintana, al igual que ocurrió en la votación del pliego de la camarista Ana María Figueroa.

La Universidad de Río Tercero fue otra vez la más votada: reunió 59 apoyos y sólo un voto en contra, el de José Torello, del PRO, ex jefe de asesores de Mauricio Macri, que sólo quiso votar la creación de la casa de estudios de Pilar. El senador no hizo más que alentar la fractura entre el PRO y la UCR, que parece inminente si la candidata presidencial de JxC, Patricia Bullrich, se queda afuera del ballotage.

La Universidad de Río Tercero será una reparación histórica por la explosión de la fábrica militar en 1995, que alentó la migración y redujo la población. "Se va a mejorar la movilidad, la productividad y el desarrollo. Por otro lado, es cierto que además de crear universidades, hay que mejorar la permanencia de los estudiantes, la graduación y la relevancia de los temas”, sostuvo Lousteau.

La oficialista Juliana Di Tullio cerró el debate con una reivindicación del kirchnerismo. “En los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner creamos por ley 17 universidades, gratuitas y de calidad, muchas de ellas en el Conurbano. En la gestión macrista no se votó ninguna. Hoy se están creando cinco universidades más y ya hay, en Diputados, otras tres en tratamiento. Vamos a crear ocho universidades más”, se entusiasmó.