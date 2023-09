El rionegrino había sido socio fijo del FdT, pero como fue electo gobernador en abril, empezó a evaluar mejor sus movimientos. Gobernará con un partido provincial, Juntos Somos Río Negro, y su estrategia de supervivencia consiste en ofrecer sus votos en el Congreso al presidente de turno. "Si (la candidata de JxC) Patricia Bullrich queda posicionada para ser presidenta, yo no puedo quedar enfrentado ", explicaba su distancia al oficialismo hace dos meses.

Aún así, los gestos entre ambos no cesaron . Hace diez días, Massa difundió un comunicado en el que el gobernador electo apoyaba su candidatura presidencial. Los voceros del rionegrino hicieron trascender que las declaraciones fueron tergiversadas, pero no las desmintieron .

La reforma de Ganancias fue un traje a medida para que Weretilneck realizara un solapado retorno a su condición de aliado. Ya había dicho que votaría en contra de Figueroa, y cumplió, pero la sesión fue posible gracias a su voluntad de dar cuórum. Era todo lo que le pedían CFK y Massa. En el fin de semana comenzó a confirmar que se sentaría en el recinto, pero por si acaso, el ministro se lo pidió el martes a viva voz, durante un acto en Neuquén. "El jueves vas al Senado", lo incomodó.

Antes de las primarias, Espínola no tenía contacto con sus excompañeros. Había concurrido al lanzamiento de la campaña presidencial del gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, quien antes de lanzarse buscó un acuerdo con Horacio Rodríguez Larreta. El exmedallista olímpico tiene mandato hasta 2027 y era uno de los votos que Schiaretti prometía para el fallido frente de frentes.

Después de las primarias, comenzó a verse más seguido en las reuniones de comisión, con voluntad de negociar, pero sin volver a ser un "levantamanos". Retomó el diálogo con su exjefe, José Mayans, pero para la sesión de este martes fue el que más tardó en confirmar el cuórum.

Recién lo garantizó a comienzos de semana a cambio de garantizar los pliegos para su provincia y eliminar los de la Ciudad de Buenos Aires, una postura que compartía su compañero de bloque, Guillermo Snopek. Con el cuórum, no se hizo desear: llegó al recinto 15 minutos después de la hora de convocatoria.

Sin padrino nacional, Espínola tiene la difícil tarea de reconstruir el alicaído peronismo en Corrientes, donde la UCR gobierna y gana las elecciones por amplia diferencia. Massa fue uno de sus padrinos cuando, en 2021, Cristina dudó en apoyar su reelección como senador. Los voceros del correntino no confirmaron si tiene diálogo con el ministro-candidato, pero no lo descartan. Este jueves, colaboró con su causa.

¿Qué pasó con Crexell y Solari Quintana?

Los dos grandes misterios de la sesión de este jueves son el faltazo de Lucila Crexell, de Juntos por el Cambio; y la ausencia al momento de votar de Magdalena Solari Quintana, la misionera que responde al jefe del gobierno local, el legislador Carlos Rovira, quien siempre fue aliado del Gobierno y hasta se asoció a Unión por la Patria para armar las listas legislativas.

Voceros del FdT no supieron explicar las razones por las que Solari Quintana no volvió a su banca después de dar cuórum, pero sabían que el resultado sería el mismo, porque el miércoles Crexell le había informado a su bloque que no iba a asistir. Estaría de viaje al exterior y habría decidido quedarse. Extraño, porque hace una semana que se sabía que la sesión sería este jueves.

La neuquina es una rara avis del Senado: llegó en 2013 por el Movimiento Popular Neuquino (MPN), pero pronto rompió con el partido gobernante de su provincia y se manejó con autonomía. Cuando estaba por terminar su mandato, Miguel Pichetto la reclutó para Juntos por el Cambio y logró su reelección en 2019.

Desde el año pasado integra el bloque cambio federal, que armó Ignacio Torres, del PRO, gobernador electo de Chubut, con la idea de diferenciarse del centralismo de JxC. Lo completan el salteño Juan Carlos Romero y la también chubutense Edith Terenzi. El futuro de Crexell no está claro si JxC se fractura y tal vez por eso no se preocupó en volver. Además, no estaba dispuesta a frustrar la reforma de Ganancias, que beneficia a los trabajadores petroleros de su provincia.

Con la fuga de Solari Quintana en la votación -cuyas causas se desconocen-, Crexell quedó expuesta por no estar en su banca y el oficialismo lo aprovechó para mostrar debilidad en JxC. No explicó por qué perdieron una aliada. "Ganamos", era la frase repetida. Estuvieron tres meses esperando este día.