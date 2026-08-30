Catamarca reunió a más de mil mujeres peronistas para debatir propuestas frente a la crisis

Más de mil mujeres de distintos puntos de la Argentina participaron este fin de semana del Encuentro Federal de Mujeres Peronistas, realizado en Valle Viejo, Catamarca , con el objetivo de debatir propuestas y construir una agenda política común frente a la crisis económica y social que atraviesa el país.

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La jornada fue impulsada por la vicepresidenta del Partido Justicialista Nacional y presidenta del PJ Catamarca , Lucía Corpacci , y reunió a militantes y dirigentes de diferentes vertientes del peronismo en un espacio de discusión y articulación política.

El encuentro se organizó en distintas mesas temáticas orientadas a elaborar diagnósticos y líneas de acción sobre algunos de los ejes que hoy atraviesan la agenda política y económica.

Entre los temas abordados estuvieron la Inteligencia Artificial, la Soberanía Económica, la Deuda Externa, el Endeudamiento Familiar y el retroceso de las políticas de género durante la gestión del presidente Javier Milei.

Según plantearon las organizadoras, el objetivo fue compartir experiencias y construir propuestas colectivas para responder al contexto actual.

Lucía Corpacci llamó a reconstruir la confianza dentro del peronismo

Durante la apertura, Lucía Corpacci sostuvo que el principal desafío es "reconstruir la confianza entre las mujeres del peronismo", al considerar que se trata de una demanda de una sociedad que "la está pasando muy mal".

La dirigente también destacó la decisión de confluir entre distintos sectores internos del peronismo. "Las mujeres tomamos la decisión de dejar de lado las diferencias y juntarnos a reflexionar y pensar", afirmó.

Además, puso el foco en el recambio generacional y remarcó la importancia de formar nuevos cuadros políticos. "Necesitamos que los cuadros jóvenes estén presentes, ocupen lugares y se preparen para hacerse cargo del gobierno, con convicciones, energía y compromiso", expresó.

Reclamo por Cristina Kirchner y amplia participación de dirigentes

A pocos días de cumplirse el cuarto aniversario del intento de magnicidio contra Cristina Fernández de Kirchner, las participantes reclamaron por su libertad y sostuvieron que su proscripción representa también la de "millones de mujeres peronistas" que no pueden elegirla en las urnas, además de constituir un límite para la democracia.

Del encuentro participaron referentes de todo el país, entre ellas Paula Penacca, Teresa García, Juliana Di Tullio, Lucía Cámpora, Cecilia Moreau, Jimena López, Julia Strada, Florencia López, Gabriela Pedralli, Magdalena Sierra, Estela Díaz, Kelly Olmos y Estela Neder, junto a militantes provenientes de distintas provincias.