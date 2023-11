Con la inflación pasando el 140%, el dólar blue amenazando con llegar a los $1000, con Alberto Fernández refugiado en la quinta de Olivos y las fotos de Martín Insaurralde en Marbella, Sergio Massa firmaba el empate antes de entrar a la cancha en las primeras dos instancias del debate presidencial . Para este tercer encuentro, definitorio, a una semana del ballotage , el candidato de Unión por la Patria (UP) sabía que no podía jugar más con una táctica defensiva: tenía que pasar a la ofensiva para dejar en offside a Javier Milei . Y lo consiguió.

"Javier, por sí o por no, te quiero preguntar: en el programa de (Eduardo) Feinmann dijiste que ibas a sacar los subsidios. ¿Los vas a sacar, sí o no? ¿Vas a privatizar Vaca Muerta como dijiste en el programa de Chiche Gelblung?, ¿sí o no? ¿Vas a dolarizar la economía como planteaste en la carta que le presentaste a la Justicia? ¿Vas a privatizar ríos y mares cómo planteaste en tu programa de Gobierno? ¿Vas a eliminar el Banco Central?”, fue el peloteo dialéctico del principio, gracias a la cual Milei quedó lesionado el resto del partido.