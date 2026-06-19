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DISCUSIÓN 2027

Santa Cruz: Pablo Grasso se queda con la conducción del PJ y acomoda el camino para pelear por la gobernación

El intendente de Río Gallegos se consolida como la principal figura partidaria. Javier Belloni y Pablo González bajaron sus candidaturas.

Por Letra P | Periodismo Político
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Las últimas novedades consolidaron al intendente de Río Gallegos como la principal referencia partidaria, en un proceso de reorganización que busca encauzar al espacio de cara a las elecciones generales de 2027.

En la previa se presentaron tres listas con avales para competir. Nace una Esperanza, el espacio liderado por el intendente de El Calafate, Javier Belloni, Propongamos un Sueño, el sector de Pablo González, bajaron sus candidaturas sobre el cierre del plazo de oficialización.

La definición se plantea como un paso clave para ordenar la vida interna del peronismo santacruceño tras la derrota electoral de 2023 y es interpretada como un paso determinante para delinear el escenario político del año que viene.

Pablo Grasso, el intendente rebelde de Santa Cruz

El jefe comunal de Río Gallegos camina el territorio desde hace años y consolidó su liderazgo en la capital santacruceña, donde sostiene una confrontación política directa con el gobernador Claudio Vidal.

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Su construcción política tuvo uno de sus hitos en 2009, cuando desafió una definición impulsada por sectores del kirchnerismo provincial y logró quedarse con la presidencia del Concejo Deliberante de Río Gallegos tras un acuerdo con el radical Pablo Fadul.

Ganó visibilidad frente del Instituto de Desarrollo Urbano y Vivienda en la gestión de Alicia Kirchner, con quien mantuvo fuertes diferencias. Desde 2019 maneja los destinos de la capital provincial.

La pelea por la sucesión de Caludio Vidal

Grasso ya avisó que quiere liderar la lista que buscará el regreso del peronismo al poder en la cuna del kirchnerismo. Tiempo atrás, Letra P contó que avisora un enfrentamiento directo con La Libertad Avanza, bajándole el precio a las intenciones reeleccionistas del gobernador.

El intendente lleva tiempo recorriendo la provincia, armando con dirigentes del justicialismo y de otras expresiones del sector nacional y popular que se paran “frente a la derecha de Milei y Vidal ”. La forma en que se anuncia a ese adversario no es casual. En el peronismo no creen que Vidal, cuya lista terminó tercera en 2025, tenga demasiado futuro electoral. Ante eso, se preparan para enfrentar el aparato libertario o eventualmente a un armado en el que confluyan las fuerzas del Presidente con las del gobernador.

En marzo inauguró una mesa de intendentes y exintendentes que discute, entre otras cosas, una nueva ley de coparticipación provincial. El armado combina gestión y política: la idea es construir una alternativa con capacidad de gobierno antes de pedir votos. "No alcanza con juntarse para ganar", señalan en su entorno.

La proyección también tiene dimensión nacional. Grasso, que se referencia “en el peronismo federal”, se vio en fotos recientes con los gobernadores Axel Kicillof y Ricardo Quintela, dos nombres que orbitan por fuera del cristinismo duro.

En las legislativas de 2025, el peronismo santacruceño fue uno de los pocos en el país en cantar victoria. Con el sacerdote Juan Carlos Molina al frente, dejó segundo a La Libertad Avanza y duplicó en votos al oficialismo de Vidal. El resultado oxigenó a un espacio que todavía acusaba el impacto de la derrota de 2023.

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