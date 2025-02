Claudio Cormick: "Daniel Salamone es muy guapo en Twitter, pero después no da la cara en ningún lado"

Investigador del Conicet y docente, Claudio Cormick se dedica a la investigación en epistemología social desde hace una década y no recuerda otro momento más duro para la tarea científica: no sólo por el desguace del organismo sino también por la deslegitimación pública por parte de su titular Daniel Salamone y del presidente Javier Milei .

“No hay información más allá de la foto de qué política desregulatoria van a implementar en el Conicet. En su Twitter, (Darío) Genua (secretario de Innovación, Ciencia y Tecnología), solo dice que es una irresponsabilidad decir que se iba a desguazar el Conicet", advierte Cormick. "Cuando le preguntamos por puntos concretos, como el cierre del área de ciencias sociales o sobre si van a eliminar el estatuto de investigador del Conicet, no respondió. La Ley Bases permite eso, porque dice que no al cierre del Conicet, pero sí a su reestructuración”, completó.

Cormick califica al titular del Conicet como una persona esquiva: “Salomone es muy guapo en Twitter, pero después no da la cara en ningún lado”. Este miércoles está prevista una reunión de directorio en el Conicet en la que podría haber novedades del plan Sturzenegger para la ciencia.

-Hubo una reunión reciente entre Salamone y Sturzenegger, ¿qué ecos dejó en el día a día del organismo?

-Hay mucha incertidumbre. No es solo paranoia, se puede venir un nuevo DNU con el anuncio de nueva reforma del Estado. Un plan para incluir al Conicet en el desguace hay. Lo primero que se filtró son los planes para fusionar el Conae con el Inta y el Inti. Desde la campaña electoral, Milei dijo que había que eliminar las ciencias sociales y lo volvió a decir en estos días.

-Ya pasó más de un año de Salamone al frente del Conicet, ¿cómo evalúa su gestión?

-Tiende a no responder. Es una figura muy esquiva. Ahora, a partir de los rumores y la foto con Sturzzeneger, la junta de ATE le pidió una audiencia y no respondió. En la práctica, está obrando como un interventor; es decir, como una figura que no tiene que negociar con las instancias autónomas de gobierno de la institución. Tiene un poder por encima de estas instancias. El directorio no está significando un obstáculo. Los despidos de marzo 2024 fueron un ejemplo de eso. Todo el directorio y los directores de los centros regionales se opusieron a firmar esos despidos y procedió igual.

-Cuando fue designado hubo voces que destacaron que conocía el Conicet porque tenía un pasado como investigador…

-Que sea una persona que venga del propio sistema no necesariamente lo pone al margen de la clase de política de desguace que puede impulsar el Gobierno. Hace investigación aplicada más o menos rentable entonces su relación con la ciencia es "yo hago cosas que al mercado le importan, las paga, soy un referente exitoso de ese modo de hacer ciencia y lo que vengo a proponer es que mis colegas hagan lo mismo". Eso está en sintonía con lo que dice Milei, que el valor de la investigación científica viene dado por su legitimación a través del mercado. Ese modelo de investigación nunca te va a llevar a investigar sobre Chagas porque los chicos del Chaco no tienen recursos para pagar que innovemos con los tratamientos.

WhatsApp Image 2025-02-14 at 17.58.52.jpeg Claudio Cormick, investigador del Conicet.

-¿Cuál es la situación de los trabajadores?

-Hubo 150 despidos de administrativos entre enero y marzo 2024, pero en el momento en el que convertís los contratos que eran de un año en trimestrales, se produce una nueva precarización porque no podés planificar tu vida y eso generó que muchos renunciaran. Los compañeros de la Junta interna de Ate-Conicet comentaban que en este momento ya tenemos más renuncias que despidos de administrativos porque la situación laboralmente es tan inestable que los compañeros prefieren dedicarse a algo que les brinde más garantía. Esos administrativos que se van no son reemplazados. Ya en septiembre del año pasado había mil personas menos trabajando en el sistema científico entre administrativos, investigadores y auxiliares.

-¿Este es el momento más difícil para llevar adelante la tarea científica que recuerde?

-Partiendo de la base de la precarización de los administrativos, no tengo ninguna intención de embellecer a los gobiernos anteriores, pero es innegable que este es el momento más complicado. Se lo podría comparar sólo con lo que pudo haber pasado en los noventa y principios de los 2000. Durante todo el 2024, a 845 compañeros que ya habían sido seleccionados para ser investigadores del Conicet, es decir, habían pasado todas las instancias de evaluación y en quienes el Estado invirtió, se les vienen denegando los trámites de alta. 2024 fue el primer año en el que no hubo ni un solo ingreso a la carrera de investigador. Sumado a eso hay un intento de deslegitimar públicamente la investigación científica. Si bien es algo que ya habíamos empezado a ver durante el gobierno de (Mauricio) Macri en la lucha del 2016 por los ingresos que ya había empezado con el escarnio público de los títulos de nuestros trabajos, ahora alcanza niveles más grandes.

-¿Hubo cambios concretos en su día a día como investigador?

-Tenemos 845 compañeros que siguen sin tener altas. Tengo dos casos cercanos, una de ellas dejó de dedicarse a la investigación, pasó solo a la docencia y el otro se va a ir del país. La perspectiva de tener becarios es cada vez más lejana. Nuestro poder adquisitivo cayó un 30%.