Citan por la fuerza pública al exdirector de la obra social del Poder Judicial

Tonón se excusó en las causas en trámite que hay sobre su rol en la obra social y para el Frente de Todos ello no le impide comparecer, sobre todo porque testigos similares declararon, como el exministro de Justicia Germán Garvano . En tal caso, el oficialismo acepta que evite responder algunas preguntas.

"En la reunión anterior se definió que se reiteraba la citación bajo apercibimiento de que si, en esta oportunidad no comparecía, se iba a dar conocimiento al juez. Así lo establece el reglamento de la Comisión. Se le comunicará al juez la comparecencia y se pedirá al doctor Tonón que asista con la fuerza pública en la próxima reunión de comisión", anunció la diputada oficialista Carolina Gaillard , presidenta de la comisión.

La oposición no votó la resolución pero tampoco se preocupó por defender a Tonón, quien según los testigos ejercía por orden del juez Juan Carlos Maqueda, indicado como el encargado de gestionar la obra social, investigada por irregularidades como la no presentación de balances, presupuestos que no estaban certificados, vacancias en el directorio y faltas de expedientes. Pero él mismo lo negó en una nota enviada a la comisión la semana pasada, que llevó la firma de sus pares Carlos Rosenkrantz y del presidente de la Corte Horacio Rosatti.