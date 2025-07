Chubut: quién es la candidata del peronismo que lanzó su propia fragancia para volver al Congreso

De regreso en Chubut

Llanos anunció que en los próximos días presentará de forma personal en los medios su perfume “Aroma de Anita” y explicó los motivos de su regreso a la escena política después de varios años. “Vine a acompañar y terminé quedando en una lista. Me llamaron y acá estamos", confió.

“Fue un poco despertarme, porque me había jubilado. Estaba para enseñar, pero nunca me tendría que haber alejado tanto, porque la gente me abraza y me pide por favor. Estuve cuatro años como diputada y después me quedé cuatro años más acompañando el bloque. Quise dejar mi lugar para que otro ingrese", resumió sus últimos años de relación con la política Llanos, quien definió a Bowen, que gobierna Dolavon desde 2015, como un “chico muy joven con tres intendencias muy buenas”.

Embed - Diputada Llanos Massa Ana María - Expresiones en Minoría 07-08-2018

Tras la llegada de Javier Milei a la Casa Rosada, la exdiputada volvió a su provincia y se dedicó a un emprendimiento personal. “Me armé un showroom en casa y trabajo con representación de ropa. Nunca me quedo quieta”, contó a los medios de Chubut.

“Soy la mamá del peronismo, soy de la tercera edad y estoy para defender este lugar que nos toca”, concluyó.