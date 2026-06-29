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DISCUSIÓN 2027

Chubut: la Legislatura tratará un proyecto para eliminar el límite a las reelecciones de intendentes

La iniciativa fue presentada por la diputada peronista Mariela Williams. Entra en agenda para ser debatida esta semana.

Por Letra P | Periodismo Político
Chubut. La discusión se trasladará en los próximos días al plano parlamentario.

Chubut. La discusión se trasladará en los próximos días al plano parlamentario.

En el marco de una jugada que puede reacomodar la discusión 2027 en Chubut, la legisladora peronista Mariela Williams presentó un proyecto de ley que busca eliminar el límite a las reelecciones de intendentes y concejales en Chubut y avivó el debate en la Patagonia.

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La iniciativa, que ingresó a la Legislatura el viernes a última hora, responde al pedido de un grupo de jefes comunales y propone modificar la Ley Orgánica de Municipios y la ley de Comunas Rurales . Además, el texto busca revertir la denominada "ley Caminoa", que promueve la alternancia en los gobiernos locales al fijar un máximo de dos mandatos consecutivos para intendentes y concejales de los municipios que no cuentan con Carta Orgánica.

Qué dice el proyecto para que las re-re vuelvan a Chubut

El artículo 1° de la iniciativa modifica establece que el intendente y los concejales serán elegidos directamente por el cuerpo electoral de la corporación municipal, que los cargos durarán cuatro años y podrán ser reelectos sin restricciones de mandatos consecutivos. El artículo 2° alinea la Ley de Comunas Rurales para que el Presidente de la Comuna Rural pueda ser electo las veces que el electorado lo defina, sin imponer límites a la reelección.

Proyecto reelección intendentes chubut

La fundamentación del proyecto se centra en "la defensa de la autonomía municipal", consagrada en la Constitución Provincial de Chubut desde 1957 y potenciada en la reforma de 1994, así como en el artículo 123 de la Constitución Nacional y algunos fallos de la Corte Suprema en torno al tema.

La diputada Williams argumentó que definir la duración de los mandatos, las condiciones de elegibilidad y la reelección "es una potestad propia de cada municipio", especialmente de los 24 de los 27 que hoy pueden dictar su propia Carta Orgánica. Según entiende, la Legislatura provincial no debe "avasallar" esas facultades mediante una ley orgánica.

Las siete localidades que cuentan con Carta Orgánica propia y no estarían alcanzadas por las eventuales modificaciones son Rawson, Trelew, Comodoro Rivadavia, Puerto Madryn, Lago Puelo, Sarmiento y Gaiman. Si se aprueba la iniciativa, la re-re quedaría habilitada en el resto de los municipios.

Reelección indefinida de intendentes, el debate que se viene

La discusión se trasladará en los próximos días al plano reglamentario. Desde la bancada opositora sostienen que una modificación de estas características requiere una mayoría especial para ser sancionada.

Sin embargo, el oficialismo rechaza esa interpretación y sostiene que, al tratarse de una modificación de la Ley Orgánica de Municipios, alcanza con mayoría simple.

El documento podría tratarse el jueves próximo.

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