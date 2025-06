Por decisión de CFK, José Mayans queda con el control operativo del PJ para coordinar la resistencia

Mayans también consideró un éxito la participación del gobernador Sergio Ziliotto (La Pampa), de relación oscilante con el kirchnerismo. Esos diálogos le fueron detallados a CFK por el senador, minutos después de una reunión de la expresidenta con el bloque UP de la Cámara alta, que preside el formoseño.

El rol de José Mayans

Este jueves, Mayans se comunicó con los gobernadores del PJ para informarles que el sábado habrá una reunión para empezar a coordinar un plan de lucha. Uno de los contactados fue Axel Kicillof, quien el martes dejó de lado sus diferencias con CFK y fue a respaldarla al PJ.

No fue la primera vez que hablaron: el septiembre, Mayans ofició de nexo entre el bonaerense y la expresidenta para lograr la unidad del peronismo. Esa vez no logró torcer la voluntad: Kicillof jamás se pronunció a favor de CFK y hasta facilitó avales por Quintela.

Desde el martes, Cristina pidió hacer tábula rasa con Kicillof. Tal es así que la senadora Anabel Fernández Sagasti tuvo que disculparse puertas adentro por haberle reprochado al gobernador haber desdoblado la elección y considerar esa disputa como un desgaste extra de la titular del PJ.

Como explicó Letra P, durante el encuentro con el bloque del Senado, CFK avaló una ampliación de la Corte e instó a no bajar los brazos en el Congreso y empujar proyectos como la emergencia en discapacidad y el aumento de jubilaciones, aprobados en Diputados. Por ese pedido, no se suspendió la reunión de la bancada con los médicos del Garrahan, en la que se acordó presentar un proyecto de ley para garantizar su funcionamiento.

Claro que UP no colaborará con ningún proyecto del Gobierno y en cada reunión de comisión hará saber su fastidio por la detención de CFK. "No vamos a fingir demencia", anunció el diputado Leopoldo Moreau durante la comisión de Asuntos Constitucionales. De todos modos, el peronismo ayudará a la agenda opositora que viene marcando la agenda en Diputados, que tiene su próximo capítulo con la investigación de $Libra.

El elegido

Mayans y Cristina se conocieron en 2001 cuando coincidieron en el Senado, poco antes del estallido social que obligó a dejar el gobierno al radical Fernando De la Rúa. Por esos días los referentes de la cámara alta les ponían el cuerpo a varios frentes, como el salvataje a sus provincias y los límites a los planes de ajuste que exigía el Fondo Monetario Internacional.

Esas jornadas de batalla y la posterior recuperación del país cimentaron el bloque del PJ que, con altas y bajas, se mantuvo unido durante los 12 años de gobierno kirchnerista, los primeros cuatro con Cristina en su banca. El jefe era Miguel Pichetto y Mayans su segundo, pero con el rol de contener a los dirigidos, una tarea que al rionegrino le costaba más porque solía perder la paciencia.

Durante el gobierno de Mauricio Macri la relación entre Pichetto y Mayans se tensó, porque el formoseño no soportó que su jefe facilitara leyes al Presidente, aunque en la mayoría de los casos fuera en connivencia con los gobernadores. De hecho, el formoseño Gildo Insfrán obligó a desgano a Mayans a votar alguna que otra iniciativa del Ejecutivo.

También por orden de los mandatarios, CFK no fue aceptada en el bloque PJ cuando asumió como senadora, en 2017, y tuvo que formar una bancada propia con otras ocho integrantes, llamada Unidad Ciudadana. Pero no tardó en frecuentar a Mayans, quien en 2018 salió en su defensa cuando se trataron los allanamientos a su domicilio.

El vínculo entre CFK y Mayans creció y fue la génesis del Frente de Todos. El senador levantó la bandera contra Macri por el acuerdo con el FMI y obligó a Pichetto a dar un paso al costado. No esperaba que se convirtiera en compañero de fórmula del entonces jefe de Estado.

Con Cristina de vice, Mayans se consolidó como jefe de bloque UP, donde siempre reconoció su jefatura. La entonces titular del Senado también lo tenía como principal referente, tanto que la línea del kirchnerismo duro solía tirar la bronca por quedar en segundo plano en las reuniones internas.

En 2022, la amistad tomó un camino místico, cuando CFK sufrió un intento de asesinato y, poco después, Mayans estuvo meses internado por un grave problema de salud. Ambos afianzaron su relación con la iglesia católica después de esos episodios. Con ella en el llano, los encuentros se repitieron en el Instituto Patria y en una de esas tertulias el senador la convenció de ir por el PJ. Ahora tendrá que controlar la llave.