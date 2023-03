CFK 2023: el kirchnerismo calienta el clamor en la previa de Río Negro

“Nosotros queremos que Cristina sea candidata, ella nunca volvió sobre sus pasos. Yo no veo a nadie que haya enfrentado a los verdaderos poderes como lo hizo ella”, expresó el diputado Omar Plaini en declaraciones a Futurock.

https://twitter.com/futurockOk/status/1633055850997727232 “Nosotros queremos que Cristina sea candidata, ella nunca volvió sobre sus pasos”



@omarplaini53 en comunicación con #AhoraDicen | https://t.co/qkB6SdcuRs — Futurock.fm (@futurockOk) March 7, 2023

“De Alberto se esperaron conclusiones y definiciones que no estuvieron. Mientras no estén, te pone en una posición complicada”, expresó, aunque luego aclaró que "no se puede ir en contra de la candidatura del presidente del partido y la Nación”, agregó.