Desde hace tiempo, la CC-ARI advierte la necesidad de fortalecer “el diálogo y el consenso internos” para evitar repetir la experiencia que, en 2019, dividió la oferta opositora y dejó el camino libre para la reelección de Juan Schiaretti , que obtuvo la victoria más abultada por parte de un candidato a gobernador desde el regreso de la democracia. “Seguir generando incertidumbre no puede sino perjudicar nuestras posibilidades”, asegura y agrega el lilismo cordobés: “Esto es inadmisible frente al poder de nuestro adversario, que no debemos subestimar, a pesar de los graves problemas que nos deja”.

https://twitter.com/elisacarrio/status/1625819402238042112 Lean el Evangelio de hoy Miércoles, 15 de Febrero de 2023

https://t.co/QbbE6Q9XLV pic.twitter.com/QeiUADnbQh — Elisa Lilita Carrió (@elisacarrio) February 15, 2023

Sin hacer grandes referencias a las razones por las que se inclina por la candidatura del líder del Frente Cívico en detrimento de las posibilidades del radical Rodrigo De Loredo, la tropa de Carrió convoca “ser coherentes hoy con los valores de la CC-ARI y el Contrato Moral: no mentir, no robar y no usar al otro”. En ese sentido, destaca la necesidad de asumir la posición “que busca priorizar por sobre todo la unidad de la oposición y así pasar rápidamente a las propuestas de cara a la sociedad”.