La única verdad: Carrió salta a la cancha para limar a Macri

Desde hace días, Elisa Carrió tenía pensado anunciar su candidatura presidencial para competir en las PASO. La decisión de la exdiputada no sorprendió a su entorno ni al resto de los socios de Juntos por el Cambio (JxC) ya que venía amagando con esa posibilidad. Si bien remarca que su idea es "garantizar la unidad" de la coalición, detrás se esconde la intención de (desde el ring) molestar al expresidente Mauricio Macri, condicionar a los sectores más extremos y dale una mano a Horacio Rodríguez Larreta en las primarias.

Convencida de que la coalición debe tener liderazgos moderados, la chaqueña apuesta por la candidatura del jefe de Gobierno porteño y, de hecho, se comprometió a trabajar en un proyecto común junto al alcalde, el gobernador Gerardo Morales y el senador Martín Lousteau (con quien está enfrentada, pero opta por el pragmatismo).

Este miércoles, Carrió avanzó un paso y decidió condicionar los movimientos del expresidente Mauricio Macri, que sigue jugando al misterio en torno a una eventual candidatura. Con ese objetivo, confirmó que será candidata a presidenta de JxC en representación de la Coalición Cívica. La idea es seducir al electorado "más puro" de la alianza opositora. “Soy candidata para garantizar la unidad, no pretendo ganar, pretendo que no haya un debate a muerte en Juntos por el Cambio”, afirmó.

“Su candidatura responde a la necesidad de una oferta amplia a nivel nacional, donde cada espacio este representado”, señalaron fuentes del entorno de Lilita. Hasta el momento, la intención es presentar una fórmula presidencial pura, aunque todavía no está definido el nombre de la persona que acompañará a Carrió en la boleta. "Ella busca aportar otros temas al debate, más institucionales, de financiamiento de la política, todo sin confrontar con el resto" de los socios de JxC, remarcó otro de los colaboradores de la exdiputada.

En contraposición a los sectores más duros de la alianza, la exdiputada entiende que desde los extremos no se pueden alcanzar los consensos necesarios para transformar el país. No obstante, en su entorno aclaran que esa postura no significa abrir el diálogo con todos los sectores. A saber: el kirchnerismo.

“La candidatura a presidenta de Carrió busca garantizar la representación de la pluralidad y los matices de Juntos por el Cambio. Aspiramos a una competencia interna de JxC ordenada, civilizada y de cara a la sociedad. Es imprescindible subir la vara en el debate público, centrándonos en el diferencial positivo que aporta cada uno y no en las descalificaciones personales”, remarcó el titular de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro.

Pese a la disputa que mantiene con Macri, Carrió comparte la visión que tiene el expresidente de que JxC tiene que buscar la forma de volver a reconectar con el electorado mediante la innovación política. Asimismo, entiende que de ninguna manera la coalición debe competir de manera separada en las provincias en donde no llega a un acuerdo.