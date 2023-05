Campaña en marcha, pero no para Todos

Neuquén y Río Negro ya eligieron a sus autoridades provinciales. Este domingo lo harán Jujuy, Misiones y La Rioja . Javier Milei pone en marcha una "estrategia" sin precedentes, la que, de tener éxito, obligaría a quemar todas las bibliotecas. Juntos por el Cambio hace un ruido infernal, pero, tras la defección nacional de María Eugenia Vidal , ya encara la recta final hacia su reordenamiento . ¿Y el Frente de Todos? Por ahora, no arranca, en medio del empecinamiento de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner en no hablarse y por el condicionamiento que el día a día de la gestión le impone a Sergio Massa .

No hay que minimizar los movimientos políticos obvios si sirven para separar la paja del trigo. Eso fue lo que ocurrió el martes con la ministra porteña Soledad Acuña , quien, por no rendir en las encuestas, terminó con la ficción de una candidatura en la Ciudad de Buenos Aires , y es lo que ocurre ahora con la salida de Vidal de la carrera presidencial . La exvicejefa de Gobierno porteño y exgobernadora bonaerense , que tampoco movía el amperímetro de los sondeos, ya había anticipado su decisión cuando habló de poner todas las postulaciones en suspenso. Ahora consumado, su gesto apura otras definiciones .

"Estoy convencida (de) que es fundamental que los argentinos confíen en que Juntos por el Cambio es la salida. Es el único espacio político con el equipo y la experiencia necesaria para sacar el país adelante. Sé que las múltiples candidaturas solo generan división e incertidumbre. Los proyectos individuales no pueden estar por encima del conjunto", dijo en un comunicado destinado a darle un baño de generosidad a lo inevitable. Así, la interna del PRO, el partido que tiene las mayores chances de poner al próximo presidente o presidenta de la Argentina, se simplifica. Horacio Rodríguez Larreta no tuvo nada que aclarar; Patricia Bullrich, cuya postulación estuvo en las últimas horas rodeada de versiones sobre supuestos pedidos de Mauricio Macri, sí. "No sé cuántos candidatos va a haber, pero compito en cualquier cancha", porfió la exministra en Mar del Plata.