Un grupo ínfimo de militantes de las organizaciones Fogoneros y Rebelión Popular se reunió para hacer una suerte de asamblea para protestar contra una democracia que, afirman, no los representa . Testigos afirmaron que se produjo una intervención fuera de proporción de la Policía Brava de la Ciudad de Buenos Aires , que derivó en cinco detenciones y –detallaron– en la reducción violenta, rodilla en cuello, de Molares . ¿Represión tributo a la que sufriera George Floyd en 2020 en Minneapolis?

Molares murióa pesar de la más de media hora de reanimación que se le practicó allí y al ser trasladado al hospital Ramos Mejía. Algunos medios resaltaron con énfasis su condición de exmiembro de las FARC.

Como se debe, algunos canales de noticias y medios gráficos les pusieron sus micrófonos a las conmocionadas personas presentes para que contaran qué había pasado; otros prefirieron limitarse a divulgar la versión oficial, que atribuyó el fallecimiento, sin que se haya hecho autopsia alguna, a un "paro cardíaco producto de factores de riesgo".

unnamed.jpg

Puede ser que todo se haya debido a una descompensación y que no haya culpas policiales, por qué no, pero un hecho tan grave debería ser tratado con prudencia por la prensa y esclarecido por la Justicia. No da para comprar acríticamente una versión posiblemente interesada, que sugiere que Molares murió porque estaba gordo.

El grupo de militantes, no más de 30, no había ocupado la calzada. No sabemos bien si aclarar eso resulta pertinente en un caso que terminó en muerte. Esperablemente, Patricia Bullrich salió a respaldar a su rival Horacio Rodríguez Larreta.

Timba política

La timba financiera dejó mucha tela que cortar en el jueves de furia, pero también lo hizo la política.

unnamed.jpg

Los cráneos de Unión por la Patria (UP) temen que el clima social exasperado por la rabia de Lanús termine beneficiando a Javier Milei y a Bullrich, quien buscó en Córdoba los votos que le faltan prometiendo "mano firme" para que no haya más Morenas –algo que sabe imposible–.

Axel Kicillof y el candidato patricio en la provincia de Buenos Aires, Néstor Grindetti, mantuvieron un acuerdo inestable de no hacer olas que podrían devorarlos a ambos, pero el segundo terminó por apartarse del libreto y sugirió que la culpa del asesinato no es suya como intendente, sino de alguien que está por encima suyo…

Más allá de la responsabilidad de Kicillof por la inseguridad en la provincia y por su paciencia tan infinita como intrigante con Sergio Berni, lo que Grindetti no explicó es cómo administra Lanús, pero pide licencia para llevar a Federico Mancuello a Independiente y que, desgastado por gestiones como esa, se va a descansar todas las noches a su casa en Caballito.

Grindetti tampoco dio cuenta de cómo es que su secretario de Seguridad y eventual delfín, Diego Kravetz, sabe que todos los desórdenes los provoca una bandita de"15 mocosos", a quienes tiene identificados, pero sobre los que no hace la debida inteligencia criminal. Tampoco porqué insistió en hablar de un detenido de 14 años que no tiene que ver con el asesinato de Morena, simplemente para dejar detrás de su camino una estela densa de humo.

Menos, claro, cómo es que la gestión lanusense no tiene ni idea de dónde están las cuevas que reciclan y revenden los lápices de colores, los crayones y los celulares que roban delincuentes como los que mataron a la pequeña de guardapolvo blanco.

El Gobierno, en guardia

Tanto en el corte de vías del Roca como en la escalada del blue, el Gobierno intuye manos alevosas.

Mientras, el propio Massa se enojó por la corrida contra el peso: "Oh, casualidad, lo movieron (al blue) 40 pesos en cinco días", dijo. En lo que va del mes, 10%, para más datos, aunque en honor a la verdad, además de la existencia de las brujas, sobran los motivos para la escalada del billete verde.

unnamed.png

Lo que hizo fue lo que puede de acuerdo con sus facultades: al reajuste jubilatorio correspondiente por ley –23,29%–, le sumó un bono de 27.000 pesos para quienes perciben la mínima, de modo de mantenerles un poder adquisitivo de por sí limitado.

El albur del lunes

El resultado de las PASO podría hacer recrudecer el lunes la presión cambiaria, especialmente si UP saliera fortalecida o con chances reales de dar pelea en octubre o, incluso, si el escrutinio arrojara una prolongación de la incertidumbre que ha regido en la campaña.

El domingo a la noche, si todo saliera bien, conoceremos el tamaño del descreimiento de muchos y muchas. También, qué alianza sumará más votos, si Massa es o no el precandidato más votado, si conservará chances para lo que viene y el alcance de la disconformidad del sector más cristinista que Cristina Fernández de Kirchner que sufragará por Juan Grabois.

Acaso más importante, si el candidato o candidata de Juntos por el Cambio será Bullrich oRodríguez Larreta, y si emergerá con un favoritismo arrasador o con uno moderado para el 22-O.

Asimismo, en un hecho acaso más profundo, la magnitud del respaldo electoral a las derechas radicales que expresan aquella y Milei.

En la provincia de Buenos Aires, si Kicillof la tiene tan atada como decían hasta hace poco en su entorno y en la Capital, si Jorge Macri hace valer la portación de apellido sobre Martín Lousteau, quien, si perdiera, quedaría de nuevo sin brújula. ¿El libertario Ramiro Marra dará una sorpresa fuerte?

La certeza es que el lunes la política argentina se asomará a un escenario nuevo.