Las razones de Bordet: de pedir la reelección de Fernández a soltarle la mano

CONCORDIA (Corresponsalía Entre Ríos) Aunque participó vía Zoom de la reunión a la que convocó el presidente Alberto Fernández, el gobernador Gustavo Bordet se bajó del acompañamiento al pedido de juicio político a los cuatro miembros de la Corte Suprema de Justicia. Esa decisión inesperada marca una ruptura en el posicionamiento que el mandatario entrerriano venía sosteniendo en público respecto del fallo que perjudica a las provincias en beneficio de la Ciudad de Buenos Aires.

desPertar Un análisis útil para enfrentar

una realidad desafiante Recibilo todas las mañanas en tu mail Suscribite

desPertar Un análisis útil para enfrentar una realidad desafiante Recibilo todas las mañanas en tu mail Suscribite

Desde el inicio de la disputa por los fondos de coparticipación, el gobernador se alineó a la postura del gobierno nacional y se sumó a las decisiones colectivas que, junto con sus pares de las provincias peronistas, venían tomando. Sin embargo, este martes Bordet se bajó de la firma del comunicado y generó un torbellino político en la liga de las provincias.

El entrerriano fue uno de los primeros jefes provinciales en respaldar públicamente la gestión de Fernández, al tal punto de agitar la reelección del Presidente en 2023. "Alberto debería ser el candidato del Frente de Todos en 2023", dijo en más de una oportunidad el gobernador, pero ahora empieza a dar la primeras señales de alejamiento.

También podés leer Ahora son 11: Bordet dice que no firmó el pedido de juicio a la Corte

Según fuentes del gobierno provincial, Bordet no firmó el comunicado por estar en desacuerdo con los términos del pedido de juicio político. Descartan que la aparición de su firma se haya tratado de una operación de prensa y prefieren pensar en un “error de comunicación” o “desinteligencia”.

Consultados por Letra P, también califican como “disparate” las versiones que señalaban que no firmó porque estaría esperando la resolución del máximo tribunal en la causa por la destitución de la fiscal Cecilia Goyeneche. Entienden que, simplemente, hubo desinteligencia con la comunicación porque, como participó del encuentro, el gobierno nacional dio por hecho su aval al comunicado y al pedido de juicio político.

También podés leer Fernández juntó 12 firmas contra la Corte: Rodríguez Saá duda y Uñac se bajó

“Bordet no firmó porque no está de acuerdo con los términos en los cuales se realizó la petición. Del mismo modo que también fue claro cuando expresó su desacuerdo con el fallo de la Corte. Su posición no fue precisamente light” aclararon desde el entorno del gobernador.

Según publicó el medio local APF, Bordet no firmó el documento porque el jefe de Estado no cumplió con los alcances de esa jugada política. El Presidente le habría prometido al gobernador que el pedido de juicio político sería solo contra el presidente de la Corte, Horacio Rosatti, y entre los argumentos no se incluirían los chats entre su vocero Silvio Robles y el ministro de Seguridad porteño Marcelo D’Alesandro, ya que tendrían un vicio de ilegalidad en su origen.

Sin embargo, esos aspectos fueron incluidos en el texto difundido a la prensa: el juicio político incluye a los otros tres ministros del máximo tribunal (Juan Carlos Maqueda, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti) y entre los argumentos se mencionan las conversaciones entre el funcionario de Larreta y el de Rosatti.

La Casa Gris minimizó la negativa del gobernador de firmar el texto y desestiman una crisis entre ambos mandatarios . Sin embargo, no es la primera señal de alejamiento del entrerriano. Hace pocas semanas, anunció que retrasaría el calendario electoral provincial y que en Entre Ríos se votaría en julio y septiembre. Aunque todavía tiene la posibilidad de unificar con las nacionales, con este gesto el gobernador ganó tiempo para seguir evaluando el desempeño del gobierno nacional y su impacto en tierra entrerriana.

Bordet ,sobre el fallo de la Corte

Apenas conocido el fallo de la Corte que ordenaba al gobierno nacional restituir fondos a la Ciudad de Buenos Aires, el gobernador fue muy crítico y anunció que la provincia adheriría al recurso de revocatoria in extremis presentado por el gobierno nacional.

“La decisión va en línea con lo que dialogamos con otros gobernadores y gobernadoras, dado que no fuimos escuchados ni tenidos en cuenta ante una decisión que afecta los recursos que el Estado nacional invierte en políticas públicas, y profundiza la desigualdad y la concentración”, publicó en su Twitter.

“Desde siempre llevamos adelante una defensa irrestricta del federalismo por los canales institucionales vigentes. Entre Ríos es cuna del federalismo y su protección tiene que ser una causa común de todos quienes queremos un futuro mejor para la provincia y el país”, agregó.