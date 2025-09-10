¡PARA QUÉ TE TRAJE!

Blooper oficial: el Gobierno designó al nuevo titular de Seguridad Vial y lo echó al día siguiente

El caos y la falta de funcionarios propios provocó una nueva fisura en el Gabinete. El ministro Pierrini tuvo que desplazar al recién nombrado. Pasado K.

Por Letra P | Periodismo Político
Nicolás Dapena Fernández.

Luis Pierrini, ministro de Transporte del gobierno de Javier Milei.

El ministro de Transporte, Luis Pierrini, debió pedirle la renuncia a un funcionario que había designado el día anterior después de que sus pares en el Gabinete se enteraran de que había ocupado cargos de importancia durante el kirchnerismo.

El ministro del Interior Lisandro Catalán es el presidente de La Libertad Avanza en Tucumán.
EFECTO PALIZA | LA CASTA PROPIA

Catalán, tierra adentro: del perfil técnico a la conducción con puño de hierro en Tucumán

Por  Fernando Stanich

La lluvia de críticas de gobernadores opositores y afines por el desfinanciamiento masivo de las obras viales y el fallo judicial que paralizó la disolución de Vialidad Nacional no alcanzaron para ordenar el área a cargo de Pierrini. Al contrario, el sector sigue totalmente desordenado y abrió un nuevo frente de conflicto en el Gabinete.

En su intento por completar la grilla de Transporte con personas de confianza, el ministro del área propuso a un abogado especializado en temas aeronáuticos y de transporte para ocupar la estratégica Agencia Nacional de Seguridad Vial. Se trata, o trataba, de Nicolás Dapena Fernández, que duró apenas 24 horas en el cargo del que salió eyectado, según su explicación, por problemas de incompatibilidad.

Marcha atrás de Javier Milei

En el Boletín Oficial de este miércoles se publicó la designación de Dapena al frente de la ANSV, pero a las 14 horas el propio especialisra informó en su cuentas de redes sociales: "Desafortunadamente, debido a problemas de incompatibilidad con respecto a la consultoría externa, actualmente no puedo asumir el cargo de Director Ejecutivo de la ANSV".

En realidad, su designación, que fue avalada por el ministro de Economía, Luis Toto Caputo, y el de desregulación, Federico Sturzenegger, voló por el aire cuando los colaboradores de Patricia Bullrich le informaron que se trataba de una persona con extenso recorrido en la función pública durante las gestiones de Cristina Fernández de Kirchner, algo que ninguno de los filtros oficiales registró, pese a que lo publica en sus redes.

Dapena fue subsecretario de Lucha contra el Narcotráfico entre 2014 y 2015, pero antes había sido director de Relaciones Institucionales de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, una fuerza que controla Bullrich. Además, después de la nacionalización de Aerolíneas Argentinas, el fallido funcionario libertario formó parte de la cúpula de la aerolínea de bandera cuando era conducida por el senador camporista Mariano Recalde.

Javier Milei, Karina Milei y Santiago Caupto.
EFECTO PALIZA

El nuevo (viejo) gobierno de Milei: regreso a 2024 y la grieta interna sin remedio

Calatán como reivindicación del ala dialoguista. La silla vacía de Lule. La pelea en la que el Presidente no se mete, el quid de la cuestión. El salmo de Marra.
Lisandro Catalán y Osvaldo Jaldo, referentes de La Libertad Avanza y el peronismo en Tucumán. 
EFECTO PALIZA

Catalán, un ministro del Interior para cinco provincias

La mano derecha de Guillermo Francos buscará reconstruir el vínculo con un puñado de provincias. Las razones de su ascenso y una interna en llamas.

Javier Milei y los gobernadores en la firma del Pacto de Mayo
EFECTO PALIZA

Los gobernadores esperan un gesto de Milei con la ley de reparto de ATN

Por  Gabriela Pepe
Hugo Passalacqua y Oscar Herrera Ahuad recorren Misiones en el marco de la camapaña 2025. 
LIBERTARIOS VS. FEDERALES

Misiones: espalda con espalda, Passalacqua y Herrera Ahuad redoblan su apuesta al diálogo federal

Por  César Pucheta
El ex gobernador de Salta Juan Manuel Urtubey se reunió con Cristina Fernández de Kirchner.
ELECCIONES | 26 DE OCTUBRE

Urtubey posó con CFK para obturar el drenaje de apoyos K en Salta

Por  Ramiro Garrocho
Alfredo Cornejo, gobernador de Mendoza
LIBERTARIOS VS. FEDERALES

Cornejo se bajó de la foto de Provincias Unidas, pero sigue de cerca la movida de los gobernadores

Por  Yanina Passero