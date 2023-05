La decisión implica un cambio de raíz en el perfil que quiere darle a la arquidiócesis primada. Optó por un prelado joven, tiene 55 años, por lo que tendrá al menos 20 años de gestión pastoral si no es promovido a ningún cargo vaticano; y porque tiene un estilo totalmente contrapuesto al de Poli: verborrágico, con homilías punzantes y sin escaparle a ningún tema coyuntural. Dialoga con las autoridades políticas, recorre las villas para conocer de cerca los problemas de las barriadas, está al tanto de la realidad de las cárceles del país porque haber sido capellán penitenciario y sigue al pie de la letra el lema papal: “Cómo me gustaría una Iglesia pobre para los pobres”.

Más allá de su amistad con el ministro de Economía, García Cuerva no ha dudado en advertir sobre situaciones que le generan preocupación. Así lo hizo en noviembre del año pasado, cuando consideró que el clima festivo por los triunfos de la Scaloneta en el Mundial de Qatar podía “adormecer” u olvidar lo urgente de la realidad social argentina: 18 millones de personas en situación de pobreza.

Personas que colaboran con Massa no esperaban un comentario de ese tono de quien es considerado un amigo y un consejero tanto por el ministro como por su esposa Malena Galmarini, presidenta de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) y anotada para ir por la Intendencia de Tigre.

https://twitter.com/MalenaGalmarini/status/1662094613803311107 ¡Felicitaciones mi amigo Jorge!



Sensibilidad, solidaridad, dedicación, compromiso y lealtad son tu huella.



Batallamos juntos más de una. La Cava, Troncos, San Pablo. Y aprendimos.



Merecido crecimiento y reconocimiento. Necesario para quienes caminamos el mismo camino. pic.twitter.com/TqfXuPlb0L — Malena Galmarini (@MalenaGalmarini) May 26, 2023

La pareja y el obispo se conocen bien. La amistad nació en Tigre, donde el entonces cura villero trabajaba a la par con el jefe comunal en los barrios de las periferias de ese partido bonaerense en la asistencia de los sectores más vulnerables y en la lucha contra las adicciones. En marzo de 2019, cuando el papa nombró a García Cuerva obispo de Río Gallegos, Massa viajó a la capital santacruceña para participar de la ordenación episcopal de su amigo y donde no ahorró elogios para el nuevo diocesano.

Bautismo y polémica

García Cuerva también quedó envuelto en una polémica en 2012, cuando siendo cura párroco de la iglesia Santa Clara de Asís, de la localidad de El Talar, partido bonaerense de Tigre, aceptó el pedido de Florencia de la V y su pareja Pablo Goycochea de bautizar a sus hijos Paul Alexander e Isabella.

El arzobispo electo de Buenos Aires apeló al concepto de la no discriminación de las infancias, para cerrar aquella controversia con los sectores ultracatólicos que se oponían a darle el sacramento cristiano a la pareja. "La Iglesia no puede decir que no al bautismo de los chicos", argumentó siguiendo la línea de prédica habitual del pontífice.