Salvador Baratta dice que no dudó un minuto cuando Carolina Piparo lo llamó y le ofreció ser su ministro de Seguridad. Habían pasado algunos días de las PASO en las que compitió integrando la lista de aspirantes al Concejo Deliberante de Lanús por Juntos por el Cambio (JxC), con Diego Kravetz como candidato a la intendencia. La coalición había perdido frente a Unión por la Patria (UP), un resultado que fue un duro revés en el pago chico de Néstor Grindetti . Pero Baratta jura que en su decisión de aceptar la oferta, renunciar a la candidatura a concejal, dejar JxC y pasarse a La Libertad Avanza (LLA) no fue una "decisión política", sino "como policía".

Salvador Baratta

-¿Cómo es su vínculo con Piparo?

-Cuando sucedió lo que ocurrió con Carolina, trabajamos muchísimo para esclarecer ese hecho. Tenemos una mirada muy similar. Los dos fuimos víctimas de delitos, ella como una vecina y yo como policía en la calle. El buen policía siente mucho el delito que sufren los otros. Tengo la desgracia de tener un par de balazos en el cuerpo, en enfrentamientos, pero la nuestra no es una mirada de venganza".

-¿Qué va a hacer si asume como ministro?

-Sacar a un montón de civiles que de seguridad no saben nada. Hay que cambiar todo, volver a poner el inodoro en el baño y la cama en el dormitorio. Está todo patas para arriba. Hay un ministerio lleno de civiles, algo que empezó en la gestión de Ricardo Casal y se disparó con Cristian Ritondo y Maria Eugenia Vidal, donde hubo un festival de nombramientos que ahora sigue.

-El Gobierno dice que según las estadísticas que hace el procurador Julio Conte Grand los delitos en la provincia bajan. ¿Qué opina?

-Los invito a que vengan a mi barrio. Lo dicen políticos que están rodeados de custodia. Que venga a hablar con la gente acá. Que Kicillof venga al conurbano, sin custodios. Los vecinos no damos más. No podes hablar por teléfono en la calle, no podés tomar un café en la vereda, te roban el coche a mansalva, ahora hay sicarios en el conurbano. No damos más. No hablemos más de estadísticas. Yo fui policía, no me vengan con estadísticas.