Pinamar: libre de mileísmo pero con la UCR al acecho, el macrista Ibarguren sale a buscar un empate

El intendente PRO de Pinamar, Juan Ibarguren , logró armar una lista libre de La Libertad Avanza para las elecciones del 7 de septiembre, en una jugada para conseguir tres bancas no exenta de complicaciones: debió romper con el radicalismo -que ahora le disputará lugares en el Concejo Deliberante- a raíz de la alianza macro con los libertarios.

Ibarguren es un alfil del diputado Martín Yeza , un macrista de la primera hora que gobernó ese distrito costero e impulsó la fusión del PRO con LLA en Buenos Aires . Sin embargo, el poco peso político que tiene la Casa Rosada en el municipio de la Quinta sección electoral le permitió al PRO diseñar una lista con una buena porción de nombres propios, por lo menos los que tienen aspiraciones reales de entrar al Concejo.

Según las estimaciones, el ganador de la contienda de septiembre se quedará con tres de las siete bancas que se ponen en juego, mientras que las otras cuatro se repartirán en dos para el segundo y el mismo número para el tercero. El oficialismo tiene expectativas de quedarse con el premio mayor.

La boleta de aspirantes al Concejo, que se llamará La Libertad Avanza y será violeta , estará conformada por el asesor letrado del municipio, Martín Rapallino ; Consuelo Montaldo , también PRO puro; José Luis Arata , vinculado a la UADE; Alejandra Apolonio , presidenta del PRO local; Juan Martín Marzullo , Stella Vignau y Rosendo Alsina.

De las cuatro bancas que el oficialismo pondrá en juego, dos serán amarillas y las otras dos, de la UCR . Tras cristalizarse el acuerdo de los amarillos con LLA, los radicales pasaron a la oposición y enfrentarán a la lista de Ibarguren, incluso dirigentes que estaban en el gabinete, como el caso de Lucas Ventoso, que renunció a la Secretaría de Turismo y encabezará la lista radical dentro del frente Somos Buenos Aires .

La lista de Somos Buenos Aires

Tras la ruptura con el gobierno municipal, Ventoso quedó en el primer lugar de la lista de Somos Buenos Aires, seguido por Analía Figueroa, la presidenta del Concejo Deliberante que buscará renovar su banca; al igual que Manuel Ugartemendia. A ellos los siguen Ale Dimitruk, Jorge Luis Benítez, Claudia Viviana González y Luis Enso Páez.

Ventoso Lucas Ventoso, cabeza de la lista de Somos Buenos Aires.

La nómina de Somos tiene predominio del radicalismo, básicamente por la poca representación que tienen en el distrito partidos como la Coalición Cívica, el GEN y el peronismo no K. La oposición de Pinamar estará repartida fundamentalmente entre la UCR y el peronismo.

Las complicaciones del peronismo

La nómina de Fuerza Patria la encabeza el excandidato a intendente Gregorio Estanga, que en 2023 fue derrotado por un voto a manos de Ibarguren. Hasta el año pasado fue concejal y gerente de ANSES, aunque arrastra un conflicto judicial por no asistir a las sesiones del cuerpo legislativo local, con una discusión incluida para destituirlo.

Estanga es hombre de La Cámpora; seguido en la lista por la massista Romina Gemignani. A ellos le continúa Horacio Errasquín, el presidente del PJ, y los camporistas Carolina Maidana y Jonatan Quiroga. El cierre no estuvo exento de polémicas internas, cuando quedó fuera del esquema Martín Porretti, hijo del exintendente Roberto Porretti, que buscaba encabezar la nómina del peronismo.

Al no conseguir su objetivo, presentó una lista aparte denominada Mejor Pinamar, aunque la Junta no la habilitó y lo dejó afuera de todo. Porretti acusó a La Cámpora de vetarle su postulación, en un listado que integraban Laura Amarillo, Luciano Miglierina, Fernanda Benítez y José Becerra.

Estanga Gregorio Estanga, el candidato de Fuerza Patria.

Libertarios de Javier Milei

El espacio referenciado en Javier Milei presentó una lista por el Partido libertario, no por LLA. Son dirigentes, por lo general, del peronismo clásico que se alinean detrás de Carlos Mansilla, exsecretario de Seguridad durante la intendencia de Pedro Elizalde. LLA tiene dos bancas en el Concejo: Daniel Jofre y Sabrina Gilardi, que ingresaron en 2023.

La poca estructura territorial del espacio en Pinamar hizo que, distinto a la mayoría de los municipios, Karina Milei no pudiera consolidar un armado que hegemonice la lista que llevará el nombre y el color del gobierno, pero que tendrá a casi todos sus representantes como miembros del PRO.