Axel Kicillof sin presupuesto: ¿mejor o peor?

Axel Kicillof le bajó la persiana a las negociaciones por el Presupuesto 2025 de Buenos Aires . A casi un mes del último intento de un acuerdo con las tribus del peronismo y la oposición en la Legislatura bonaerense , el gobernador no da ninguna señal de querer reabrir esa discusión. Mientras, gestiona con el ejercicio 2024 prorrogado y discrecionalidad para reasignar partidas y ajustar el gasto.

El ajuste de Axel Kicillof

En ese marco, ya reconocen que 2025 será otro año de ajuste. "No vamos a bajar nuestras banderas. Pero si pensábamos hacer 50 escuelas, tendremos que hacer 45”, dijo el viernes el ministro de Gobierno bonarense, Carlos Bianco, portavoz de la postura de Kicillof, que se mantiene por ahora lejos de esa pulseada. "Lo que íbamos a cobrar en febrero lo vamos a cobrar en marzo, por eso este trimestre va a ser complejo, máxime cuando la recaudación nacional no mejora y por ende tampoco la coparticipación que recibe la Provincia. Vamos a pagar los vencimientos de la deuda, pero si no podemos tomar nuevo crédito tendremos que sacar recursos de otro lado", dijo Bianco.