Axel Kicillof lanza la primera ofensiva contra Javier Milei por los fondos

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FLetra_P%2Fstatus%2F1757743430547980294&partner=&hide_thread=false CFK rompió el silencio que mantenía desde el cambio de gobierno



La expresidenta publicó un documento con críticas a la gestión libertaria, calificando a Milei de "show-man economista en la Rosada"



Señala que el país atraviesa "la tercera crisis de deuda" pic.twitter.com/Y1SScBWfoG — LETRA P (@Letra_P) February 14, 2024

Este lunes el vocero presidencial, Manuel Adorni, ratificó el cierre del grifo, al confirmar que el Gobierno no transferirá a las provincias el Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID): “En principio la Nación no lo va a transferir porque es un fondo que no tiene existencia hoy, no existe”, dijo el funcionario, pese a que el mismo está establecido por ley.

El pasado viernes los gobernadores de todas las provincias habían enviado a través de sus ministros y ministras Educación una nota dirigida al secretario de Educación, Carlos Torrendell, pidiendo certidumbre respecto del envío, o no, de esos recursos. Este lunes llegó la respuesta.

La ofensiva del gobernador bonaerense se da el mismo día en que reapareció Cristina Kirchner por primera vez desde el cambio de gobierno, con un extenso documento en el que cuestionó fuertemente la política económica de Milei, lo que generó duras respuestas por parte la administración libertaria e incluso un cruce entre la expresidenta y el ministro de Economía, Toto Caputo.